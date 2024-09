Apple ha dato inizio alle vendite dei nuovi iPhone 16. A tal proposito, DxOMark ha già effettuato una sua prima analisi riguardo il modello Pro Max della nuova gamma. Il dispositivo, secondo quanto riportato, ha ottenuto un punteggio pari a 157 punti. Ciò gli permette di posizionarsi in alto nella classifica di DxOMark. Infatti, il dispositivo si è guadagnato il quarto posto, preceduto da Huawei (Pura 70 Ultra), Google (Pixel 9 Pro XL) e Honor (Magic 6 Pro).

Quali sono le caratteristiche del nuovo iPhone 16 Pro Max

Secondo quanto riportato, uno degli elementi centrali dei nuovi smartphone riguarda il suo comparto fotografico. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di tre sensori. Il primo è da 48MP con apertura f/1.78 equivalente a 24mm. In particolare, il sensore è un quad pixel, Dual Pixel e OIS. Anche il secondo è da 48MP. Si tratta di un ultragrandangolare, Dual Pixel-AF, con apertura f/2.2 equivalente a 13mm. Infine, il terzo sensore è un tele, Dual Pixel AF, da 12MP. L’obiettivo ha apertura f/2.8 equivalente a 120 mm.

Tali caratteristiche si aggiungono aduna modalità video migliorata. Ciò insieme ad un bilanciamento del bianco molto più accurato. Mentre la resa cromatica risulta essere molto più naturale . La messa a fuoco automatica è molto più veloce sui nuovi iPhone 16 Pro Max. Quest’ultima risulta anche molto più precisa. Gli scatti in condizione di luce intensa risultano eccellenti e la stabilizzazione dei video è decisamente efficace.

DxOMark ha evidenziato anche alcuni difetti, ma quest’ultimi sono in numero decisamente inferiore rispetto ai punti forti. Si tratta, tra le varie cose, di ridotta profondità di campo. Insieme, alla comparsa di artefatti indesiderati. Tra quest’ultimi ci sono aliasing, ghosting e flare. Insomma, sembra che il nuovo iPhone 16 Pro Max sia dotato di caratteristiche davvero importanti per il comparto fotografico che riescono tranquillamente a sovrastare i difetti scovati fino ad ora. Un analisi decisamente interessante per tutti gli utenti interessati all’acquisto dei nuovi smartphone Apple.