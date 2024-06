Apple, di recente, ha rilasciato la seconda beta per sviluppatori di iOS 18, portando con sé una novità attesissima dagli utenti. Ovvero la messaggistica RCS (Rich Communication Services). Questa funzionalità, richiesta da molto tempo, permette finalmente ai possessori di iPhone di comunicare con quelli Android. In che modo? Attraverso l’ utilizzo di una serie di opzioni avanzate, fino ad ora disponibili solo tramite app di terze parti come WhatsApp e Telegram.

La messaggistica RCS consente infatti una condivisione multimediale senza precedenti. Permettendo di inviare foto e video in alta definizione senza compressione. In più, include opzioni di messaggistica vocale, chat di gruppo, conferme di lettura e indicatori di digitazione. Così da migliorare notevolmente l’esperienza di comunicazione tra dispositivi diversi. Fino a questo aggiornamento, tali funzionalità erano riservate all’ecosistema chiuso di iMessage. Costringendo molte persone a ricorrere a soluzioni esterne per comunicare con amici e familiari che utilizzano Android.

iOS 18: una rivoluzione per la messaggistica istantanea

L’integrazione del protocollo RCS in iOS 18 rappresenta una vera e propria rivoluzione. Con questa nuova capacità, gli utenti Apple potranno finalmente godere di una comunicazione ricca e fluida con quelli Android. Il tutto senza dover fare affidamento esclusivamente su app di terze parti. Questo passo avanti sottolinea l’impegno del colosso di Cupertino nel migliorare l’interoperabilità e offrire la migliore esperienza ai suoi clienti.

Anche se molte delle nuove funzionalità di iOS 18 sono già state implementate in questa beta, alcune arriveranno solo con il successivo aggiornamento a iOS18.1. Tra le più attese, si prevedono, ulteriori miglioramenti e ottimizzazioni che renderanno ancora più completa e performante l’esperienza d’uso del sistema operativo. Per il momento, l’attivazione della messaggistica RCS segna un importante progresso. Un qualcosa che, come già detto, era stato chiesto da anni e che ora, finalmente, è a nostra disposizione. Le persone potranno così comunicare in modo più efficace e moderno con chiunque. Indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.