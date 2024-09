Molte sono le novità che il mondo dei motori sta collezionando ultimamente, tra tecnologia e innovazione si insidia anche una probabile collaborazione che ritrova come principale personaggio Toyota.

La casa automobilistica avrebbe presentato un nuovo veicolo in collaborazione con altre aziende.

Toyota, nuovo SUV?

Infatti è proprio così che si viene a scoprire del nuovo SUV bZ3C, un nuovo crossover elettrico che viene sviluppato per il mercato cinese. Frutto dalla collaborazione tra BYD e FAW dovrebbe partire con la sua produzione nell’ultimo trimestre del 2024. Per quanto riguarda invece le prime consegne ai clienti, esse sono previste per l’inizio del 2025, secondo alcune notizie ed informazioni.

Passando alla scheda tecnica del nuovo veicolo di Toyota, esso è lungo 4.780 mm, largo 1.866 mm, altro 1.510 mm e avente un passo di 2.880 mm. Riamane molto simile alla produzione, quale concept è mostrato cinque mesi fa. Per quanto riguarda il design invece partendo dall’esterno presenta delle caratteristiche particolarmente distintive come i fari a LED a forma di chela di aragosta e le maniglie delle porte a filo con la carrozzeria.

Rimanendo sempre in ambito tecnico il nuovo bZ3C di Toyota opterà per una batteria lito-ferro-fosfato, fornita dalla divisione FinDream di BYD. Con questa batteria si può pensare ad un autonomia tra 500 e 600 km secondo il ciclo CTLC. Per quanto riguarda il motore singolo, esso avrà una potenza di 268 CV consentendo al veicolo di arrivare a una velocità massima di 160 km/h.

Una parte molto interessante del nuovo SUV di Toyota è la caratteristica opzionale ovvero LiDAR che sarà montata sulla parte superiore del parabrezza anteriore. Punto che evidenzia l’avanzamento in ambito tecnologico.

Attraverso questo nuovo modello, Toyota punta a migliorare la sua posizione nel mercato competitivo dei veicoli elettrici in Cina, anche grazie alla collaborazioni effettuate. Soprattutto il successo di questo nuovo veicolo potrebbe essere davvero fondamentale per i piani della casa automobilistica.