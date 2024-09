Maxus eTerron 9: il primo pick-up elettrico 4x4 arriva in Europa

Il Maxus eTerron 9 si prepara a fare il suo ingresso nel mercato europeo, promettendo di rivoluzionare il settore dei pick-up elettrici. Ma cosa rende questo veicolo così speciale? Presentato in anteprima all’IAA di Hannover, il pick-up della casa cinese Maxus, parte del gruppo SAIC, si distingue per il suo design “New Electrified Mecha”. La griglia frontale chiusa e i fari verticali a firma luminosa a “C” creano un aspetto robusto e moderno.

Un dettaglio che attira l’attenzione è il frunk anteriore, che offre un pratico spazio di carico di 236 litri. La carrozzeria del veicolo, lunga 5,5 metri, è definita da linee decise e protezioni in plastica che ne esaltano il carattere. Una delle soluzioni più ingegnose è il portellone posteriore elettrico. Questo è combinato con una parete divisoria centrale, che permette di estendere il piano di carico fino a 2,4 metri. Tale sistema semplifica il trasporto di oggetti di grandi dimensioni, aumentando la versatilità del veicolo.

Prestazioni elettriche e tecnologie avanzate del nuovo pick-up Maxus

Sul fronte delle prestazioni, Maxus non ha risparmiato sorprese. L’eTerron 9 ha una batteria di tipo LFP da 102 kWh. Tale tecnologia garantisce un’autonomia WLTP di 430 km. Ma è la ricarica rapida che potrebbe fare la differenza. Questa, infatti, in soli 40 minuti si passa dal 20% all’80%. Quali vantaggi offre la funzione Vehicle to Load? Questo sistema permette di alimentare dispositivi esterni, rendendo il pick-up una risorsa preziosa per chi lavora in movimento.

La vera potenza dell’eTerron 9 risiede nel suo sistema a doppio motore elettrico, che eroga 436 CV. L’accelerazione invece? Passa velocemente da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. La capacità di traino è notevole, fino a 3.500 kg. Il carico utile massimo invece è di 620 kg. Le sospensioni pneumatiche regolabili e le modalità di guida adattive offrono grandiosa versatilità. Queste rendono il veicolo adatto a diverse condizioni stradali, dal fango alla sabbia. Maxus riuscirà a conquistare il mercato europeo dei pick-up? Con l’eTerron 9, la sfida ai costruttori tradizionali è lanciata.