Molti sono gli aggiornamenti che attualmente stanno per essere effettuati sui telefoni. Uno per esempio che sta riscontrando un nuovo look è proprio Samsung con la nuovissima Samsung One UI 6.1.1.

La nuova interfaccia dovrebbe arrivare a breve, la quale sicuramente avrà dei dettagli non da poco.

Samsung One UI 6.1.1, nuova interfaccia?

Come già annunciato poco fa è proprio la nuova interfaccia ad arrivare nel mondo Galaxy. La versione più recente dell’interfaccia utente è attualmente in ritardo riguardo le previsioni che si sono stimate, la quale doveva già effettuare il suo ingresso sui modelli di agosto. In poche parole è stato necessario qualche giorno in più prima che il rollout partisse anche in Italia.

Infatti ci sono delle fonti che attualmente hanno confermato che la distribuzione sui vari Galaxy come S24 Ultra, S24+ e S24 è già effettuata a Seul e nei dintorni. Quindi questo può farci capire che anche in Europa dovrebbe arrivare la nuova Samsung One UI 6.1.1 a breve. Il tutto sicuramente è racchiuso nelle mani di Samsung e soprattutto si spera in un aggiornamento che farà lasciare i vari utenti a bocca aperta.

Molte sono le aziende che iniziano con un ritmo calmo, così da permettere ai primi utenti di istallare l’aggiornamento e di evidenziare eventualmente dei problemi che possono essere sfuggiti. Ed in eventuali casi il bisogno di interrompere il rollout con danni limitati.

Sembra però che sia andato tutto liscio visto che Samsung ha avviato il rollout anche in Italia per la Samsung One UI 6.1.1. Infatti alcuni dispositivi hanno ricevuto l’aggiornamento, il quale però è mostrato ancora come One UI 6.1.

Molte sono le novità che questo nuovo aggiornamento porta per l’interfaccia di Samsung, garantendo una migliore gestione e peculiarità attraverso la nuova Galaxy AI. La nuova intelligenza artificiale infatti ricoprirà molti compiti garantendo una migliore esperienza sul dispositivo.