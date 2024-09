Astro Bot, il nuovo incredibile platform di Sony per PlayStation 5 è uscito da poco tempo, potendoci permettere di iniziare a registrare i primi dati, in particolar modo oggi vi parliamo del suo solido lancio nel Regno Unito, superando del 21% le vendite iniziali di Ratchet & Clank: Rift Apar, un risultato incredibile, che in pochi si aspettavano.

Christopher Dring, direttore di GamesIndustry.biz, poco tempo fa ci aveva rivelato che le vendite retail non stavano andando affatto bene, confermando che il digitale sembra aver soppiantato quasi totalmente il mercato fisico.

Tornando al presente, Dirg è tornato a parlare sempre riguardo a questo tema, ha riportato i dati del successo del quale vi stiamo parlando, dati che includono sia le copie fisiche che quelle digitali. Ciò va a sbugiardare la sua dichiarazione iniziale, proprio perché ad oggi le vendite di Astro Bot sono state talmente tante, che stanno stupendo perfino gli addetti ai lavori.

Un successo incredibile per Astro Bot, che si è posizionato secondo nella classifica inglese, dietro solo a Warhammer 40.000: Space Marine 2. Il gioco in questione ha stabilito un record incredibile, è diventato il gioco del franchise Warhammer venduto più velocemente di sempre nel Regno Unito.

Cosa porterà il successo di Astro Bot a Sony

L’exploit di Astro Bot guadagna molta importanza nel contesto lavorativo di Sony. Un gioco che ha ottenuto una media di voti eccellente su Metacritic, influenzerà le future decisioni dell’azienda riguardo lo sviluppo di titoli single player di alta qualità.

L’accoglienza positiva di Astro Bot, sviluppato da Team Asobi, porterà l’azienda americana a riconsiderare le proprie strategie di sviluppo, si ricomincerà a sviluppare un gran numero di giochi single player di alta qualità. Resta da vedere come questi risultati iniziali si tradurranno in numeri a lungo termine e l’influenza che avranno sulle future decisioni aziendali di Sony nel settore videoludico.