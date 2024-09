DAZN: brutta botta per gli utenti TimVision, rincari fino a 14 euro al mese

Con l’arrivo del mese di settembre, ma in realtà anche durante la seconda metà del mese di agosto, gli utenti hanno cominciato a dare uno sguardo agli abbonamenti per seguire la loro squadra del cuore nel mondo del calcio. Ovviamente le aziende di riferimento restano sempre le stesse, con DAZN che però ha monopolizzato per qualche anno il mondo della Serie A.

Il massimo campionato di calcio in Italia è infatti in esclusiva sulle reti della nota emittente britannica, la quale in live streaming ha rivoluzionato tutto. Con qualche anno passato tra una critica e l’altra, adesso DAZN sembra essere imbattibile sotto ogni punto di vista, soprattutto quello monopolistico. Pur lasciando qualcosa alla rivale di sempre Sky, questa azienda è diventata ormai padrona di tutto, concedendo qualche volta anche degli abbonamenti molto particolari, come quello con TimVision. Gli appassionati di calcio infatti possono avere anche questa soluzione, avendo una abbonamento telefonico con TIM. Da qualche tempo, però, queste persone potrebbero aver ricevuto un avviso di modifica unilaterale del contratto.

DAZN + TimVision: l’abbonamento aumenta per tutti gli utenti che ricevono l’SMS

Chi in casa ha un’offerta TimVision con DAZN sulla linea fissa, potrebbe ritrovarsi a fronteggiare un aumento che scatterà da fine ottobre. Gli utenti interessati potrebbero arrivare a pagare da 4 fino a 14 € in più al mese. Chi ha ricevuto l’SMS d’avviso potrebbe conoscere benissimo l’importo che dovrà pagare.

Questa modifica contrattuale unilaterale è stata applicata ad una serie di offerte. Tutto ciò è stato giustificato, siccome, a detta delle aziende, ci sarebbe stato un mutamento delle condizioni di mercato e dunque delle nuove esigenze economiche derivanti. Continua dunque la lunga striscia di lamentele che riguarda gli abbonamenti per guardare il calcio, siccome ci sono stati tanti aumenti proprio durante gli ultimi tempi. Sono quindi moltissime le persone che si sono rifiutate di rinnovare.