Motorola si prepara a lanciare il Moto G75. Uno smartphone che si posizionerà leggermente al di sotto del MotoG85, presentato lo scorso giugno. Le prime immagini e dettagli sono stati rivelati da 91mobiles.com. Esse infatti offrono un primo sguardo a questo nuovo dispositivo. Il design segue le linee stilistiche dei più recenti modelli Motorola, ma con alcune differenze. A differenza del G85, il G75 presenta bordi piatti e non curvi. Oltre che un foro centrale per la fotocamera frontale e un “mento” leggermente più pronunciato rispetto ai bordi laterali e superiori.

Moto G75: specifiche tecniche e caratteristiche chiave

Sul retro troviamo un modulo fotografico di forma quadrata. Quest’ ultimo ospita due fotocamere, inclusa una principale da 50MP con sensore Sony LYT600 Quad Pixel e stabilizzazione ottica (OIS). Il dispositivo sarà disponibile poi in due varianti di colore, nero e blu, sfoggiando una particolare texture simile alla pelle. Non mancano la resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP68 e lo standard militare MIL-STD 810H, che garantiscono una maggiore robustezza.

Il Moto G75 è dotato di uno schermo Full HD+ da 6,8 pollici, che garantisce un’esperienza visiva nitida e di grande qualità. Anche l’audio non è stato trascurato. Grazie alla presenza del supporto Dolby Atmos, promette un suono immersivo. Il tasto di accensione, collocato sul lato destro, integra anche il sensore di impronte digitali. Mentre il cassettino per la SIM si trova sul lato sinistro.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sul processore, ma le indiscrezioni puntano verso un chipset Qualcomm Snapdragon. Probabilmente una variante leggermente meno potente di quella presente sul MotoG85. Insomma, con un corpo in policarbonato leggero ma resistente, il prossimo arrivo di casa Motorola sembra pronto a competere nella fascia media. Detto ciò non ci resta che attendere la sua presentazione ufficiale. Infatti fino a quel momento è sempre meglio prendere ogni nuova informazione non come una verità assoluta.