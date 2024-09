Motorola ha presentato una serie di nuovi dispositivi, attesissimi da molti utenti. In particolare, il prossimo Moto G85 è stato proposto sul mercato con tre varianti di colore. Si tratta di verde oliva, blu e grigio. Alcune recenti indiscrezioni sembrano ora ipotizzare la presentazione di una nuova colorazione per il nuovo smartphone.

Motorola Moto G85: i primi dettagli emersi

Riguardo il nuovo dispositivo sappiamo che avrà un display curvo pOLED FHD+ da 6,67pollici. La frequenza di aggiornamento per il prossimo smartphone Motorola è pari a 120Hz. La batteria è da 5000 mAh e presenza il supporto per la ricarica rapida TurboPower da 33 W. Per quanto riguarda le fotocamere il Moto G85 presenterà, sul retro, un sensore da 50MP. Inoltre, ci sarà OIS e un obiettivo ultra grandangolare/marco d 8MP. Infine, c’è una fotocamera frontale da 32MP.

Al suo interno, il dispositivo presenta un SoC Snapdragon 6s Gen 3 di Qualcomm. Quest’ultimo è accompagnato da GPU Adreno 619. L’assetto del nuovo Motorola si completa con l’interfaccia Hello UI con Android 14. Per il dispositivo sono garantiti due anni di aggiornamento lato software. Mentre per quanto riguarda gli aggiornamenti di sicurezza, quest’ultimi copriranno quattro anni.

A riportare la notizia riguardo la nuova colorazione è 91mobiles. In particolare, si parla di un verde più scuro rispetto a quello già presentato. La variante di colore del Moto G85 è stata mostrata in una serie di immagini che sono state rilasciate online. Al momento non sono ancora state rilasciate notizie certe a riguardo. Inoltre, anche la denominazione del nuovo colore, al momento, non è ancora nota. Sembra che quest’ultima versione per il nuovo Motorola verrà presto lanciata in India.

Secondo l’informatore Sudhanshu Ambhore il Motorola Moto G85 dovrebbe essere presentato nel corso del mese di settembre. È probabile che la presentazione ufficiale avverrà durante l’evento Flipkart Big Billion Days. Non resta che aspettare per ottenere da parte dell’azienda maggiori conferme.