La nuova serie Xiaomi 14T sta per arrivare sul mercato. In attesa del suo lancio ufficiale, sono emerse alcune immagini interessante che evidenziano importanti dettagli sui nuovi dispositivi. In particolare, sono emerse informazioni relative al design dei prossimi smartphone dell’azienda cinese. Nello specifico, si fa riferimento ai modelli 14T e 14T Pro.

Xiaomi 14T: nuovi dettagli sui prossimi smartphone

Fino a questo momento, i dettagli emersi hanno evidenziato una somiglianza tra i due dispositivi dal punto di vista delle specifiche tecniche. A differenziare i prossimi smartphone di Xiaomi sono soprattutto i processori usati. Il dispositivo Xiaomi 14T Pro presenterà, infatti, un modello più potente. Le immagini confermano tale ipotesi. Infatti, quest’ultimi hanno reso pubblico i render dei due smartphone.

La similitudine è visibile anche per quanto riguarda il design. Sulla parte anteriore, il display presenta dei bordi squadrati. Al centro è presente il foro per la fotocamera. Sul lato posteriore, invece, è presente un modulo fotografico dalla forma quadrata. Quest’ultimo è posizionato nella parte alta a sinistra. Il comparto fotografico dei nuovi Xiaomi risulta in rilievo ed ospita tre sensori fotografici oltre il flash LED. Configurazione simile per entrambi i dispositivi.

Gli utenti, sempre secondo quanto viene mostrato dalle immagini, potranno accedere a diverse colorazioni. Le opzioni per i nuovi Xiaomi 14T sono 4. Si tratta di grigio, nero, oro e blu. Mentre per i modelli 14T Pro ci saranno tre colorazioni. Ovvero nero, grigio e blu.

Per il momento non ci sono informazioni certe sui prezzi di lancio. Fino ad ora si parla di circa 649 euro per gli Xiaomi 14T. Mentre per quanto riguarda i modelli Pro della gamma il costo potrebbe aggirarsi intorno agli 899euro. La presentazione è prevista per il prossimo 26settembre. In quell’occasione sarà possibile conoscere nel dettaglio le principali caratteristiche relative ai nuovi smartphone presentati sul mercato da Xiaomi.