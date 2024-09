Milano - Varese: la prima autostrada del mondo compie 100 anni

Il 21 settembre 1924 segna una data fondamentale nella storia italiana. Quel giorno, veniva inaugurata l’A8 Milano-Varese. Per chi non lo sapesse, si tratta della prima autostrada a pedaggio al mondo, un’infrastruttura rivoluzionaria per l’epoca. A volerla fu l’ingegnere e imprenditore Pietro Puricelli. il suo progetto fu visto come un simbolo di progresso. L’inaugurazione allora si svolse alla presenza del Re Vittorio Emanuele III, che arrivò a bordo della sua Lancia Trikappa.

Da quel momento, il termine autostrada entrò nel linguaggio comune. Ma quanto ha cambiato la mobilità in Italia? All’inizio, la Milano-Varese serviva a collegare due importanti città del Nord Italia. Oggi ancora una delle strade più trafficate di tutto il nostro Paese. Ogni giorno, vi transitano fino a 150.000 veicoli. L’A8continua ad essere così cruciale per il turismo e l’economia del territorio. Può una strada, nata cento anni fa, essere ancora così strategica? Pare proprio di sì

Le celebrazioni del centenario dell’autostrada A8

Per festeggiare i 100 anni dall’inaugurazione, Autostrade per l’Italia ha organizzato una serie di eventi. Le celebrazioni principali sono iniziate nell’area di servizio Villoresi Ovest, un luogo simbolico per l’A8. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità. Tra queste vi è stato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il Presidente della Regione Attilio Fontana. Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, ha ricordato come l’autostrada rappresenti un modello di infrastruttura ancora oggi vitale.

Per commemorare l’opera di Puricelli, l’Automobile Club d’Italia ha donato due totem. Questi sono ora collocati nelle aree di servizio lungo il tragitto. Ma è sufficiente un evento celebrativo per raccontare l’impatto di un’infrastruttura così importante? Domani sarà il turno di una sfilata di auto e moto d’epoca, con mezzi risalenti agli anni ’20 e ’30 che percorreranno la Milano-Varese. L’evento non sarà celebrato solo lungo l’A8. Questo avverrà su tutta la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Pannelli a messaggio variabile mostreranno il testo “1924-2024 CENTO ANNI DI AUTOSTRADE”, e nelle aree di servizio verrà trasmesso un video che ripercorre la storia della Milano-Varese.