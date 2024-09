Fra non molte settimane il produttore tech iQOO annuncerà ufficialmente un nuovo smartphone di fascia alta. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo iQOO 13, un device che promette delle performance davvero elevate. Come processore, infatti, sembra che ci sarà il potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 4. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti presunte specifiche tecniche e probabile prezzo di vendita. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO 13, ecco le presunte specifiche tecniche e il probabile prezzo di vendita

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete nuove indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di casa iQOO. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iQOO 13. Sappiamo già che quest’ultimo sarà alimentato dall’inedito e potente processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 4, che sarà annunciato ufficialmente nel corso delle prossime settimane.

Ora, però, possiamo dare uno sguardo a quelle che sembrano essere le sue presunte specifiche tecniche. Secondo quanto è emerso, il nuovo device dell’azienda sarà dotato sul fronte di un ampio display con tecnologia AMOLED. Il pannello avrà una diagonale pari a 6.7 pollici con una elevata risoluzione pari a 2K. Lo schermo potrà inoltre vantare la presenza di una elevata frequenza di aggiornamento pari a ben 144Hz.

Tornando al punto di vista prestazionale, sappiamo poi che a supporto saranno presenti diversi tagli di memoria, tra cui fino a 16 GB di memoria RAM e fino a 512 GB di storage interno. Il comparto fotografico, poi, dovrebbe essere notevole. A bordo dovrebbero infatti esserci tre sensori fotografici, di cui uno principale, un sensore grandangolare e un sensore con teleobiettivo. Tra le altre caratteristiche, non dovrebbe mancare una batteria da 6150 mah con ricarica rapida da 100W e la certificazione di impermeabilità IP68.

I rumors hanno parlato poi anche di probabili prezzi. Secondo quanto è emerso, il nuovo iQOO 13 sarà distribuito sul mercato ad un prezzo di partenza di circa 590 euro al cambio attuale.