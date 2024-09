Free Flow, il sistema che SOSTITUISCE i caselli autostradali: il primo sulla A33

Il viaggio implica tantissimi oneri quando lo si fa in macchina e soprattutto quando si trascorre attraverso le varie autostrade italiane. Ci sono dei prezzi da pagare, questo è ovvio, ma chi viaggia in auto vorrebbe quanto più comfort possibile. Tutto ciò potrebbe diventare realtà tra poco sul larga scala grazie all’integrazione del nuovo sistema Free Flow. Questo, appena lanciato ufficialmente sull’A33 tra Cuneo ed Asti, garantisce la possibilità di non doversi fermare al casello autostradale.

Esattamente domenica scorsa, 1 settembre, è entrato in funzione questo nuovo sistema, il quale permette che i veicoli paghino mentre transitano senza né doversi fermare né semplicemente dover rallentare come avviene invece col Telepass o con UnipolSAI Move. A beneficiare è anche l’impatto ambientale oltre alla limitazione dell’inquinamento acustico ed atmosferico.

Free Flow: il nuovo sistema che evita di fermarsi al casello è arrivato

Free Flow funziona con alcuni portali di rilevamento che permettono di classificare il veicolo e di identificarlo durante il suo passaggio. In questo modo avviene il calcolo in maniera automatica del pagamento da effettuare lungo quel tratto autostradale. Questa la descrizione di ASTM:

“Grazie all’integrazione tra intelligenza artificiale e tracciamento 3D dei veicoli per l’analisi in tempo reale dei flussi video, il sistema assicura un’elevata precisione nel rilevamento. Il funzionamento dei portali si basa sull’acquisizione delle targhe dei veicoli in transito, i cui dati vengono poi inviati a un sistema centrale che calcola il costo del pedaggio e identifica le modalità di pagamento, progettate per essere diverse e semplificate. Il sistema Free Flow permette un pagamento “pay-per-use”, basato sulla suddivisione dell’autostrada in sezioni, ciascuna con un pedaggio specifico, consentendo ai viaggiatori di pagare solo per il tratto effettivamente percorso“.

Tutte le auto che hanno un dispositivo in grado di pagare in modalità telepedaggio (proprio come Telepass), verranno riconosciute automaticamente dai portali.