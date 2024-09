Apple MacBook Air sta diventando sempre più economico per la maggior parte degli utenti che vogliono ricorrere all’acquisto del notebook di fascia medio-alta, infatti in questi giorni è previsto uno sconto effettivo di 400 euro sul suo listino originario.

Il modello di cui vi parliamo prevede 512GB di memoria interna su SSD, affiancato da 16GB di RAM, oltre ovviamente all’ottimo processore Apple M3 (2024), quindi l’ultima generazione tra quelli attualmente disponibili sul mercato. Il prodotto presenta display Liquid Retina da 15,3 pollici di diagonale, capace di raggiungere luminosità molto elevata, dettaglio e nitidezza di ottima qualità generale.

Apple MacBook Air: che occasione oggi su Amazon

Apple MacBook Air non è più il notebook eccessivamente costoso ed impossibile da acquistare, infatti in questi giorni gli utenti lo possono fare proprio con un risparmio che va ben oltre le aspettative. Il suo prezzo consigliato sarebbe di 2109 euro, almeno per quanto ne concerne la variante corrente, con la promozione del 15%, il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 1799 euro per il suo acquisto definitivo. Risparmiate al massimo a questo link.

All’interno della confezione si può trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento, tra cui il cavo USB-C a magsafe 3 (lunghezza complessiva di 2 metri), seguito poi dall’alimentatore USB-C con doppia porta USB-C. Il prodotto viene commercializzato nella sua splendida colorazione Mezzanotte, una delle più eleganti tra quelle attualmente disponibili, poi spetterà all’utente la scelta, eventuale, riguardante l’acquisto di una cover o di una custodia per il trasporto, fermo restando essere realizzato con materiali di primissima qualità, oltre che molto resistenti ad urti o simili.

Le specifiche tecniche non cambiano rispetto agli altri modelli in commercio, può raggiungere una autonomia massima di 18 ore, dipendentemente dal modo di utilizzo, oltre che essere estremamente leggero e compatto.