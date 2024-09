Oggi potete acquistare un monitor di ottima qualità ad un prezzo veramente conveniente, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di un prodotto dall’eccellente risparmio, con prestazioni che superano le aspettative. Si tratta di un dispositivo con una diagonale da 24 pollici, che raggiunge risoluzione di 1920 x 1080 pixel (FullHD), e soprattutto un refresh rate che non si ferma ai 60Hz, ma si estende fino a 100Hz (per una maggiore fluidità soprattutto nel gaming).

Il prodotto presenta nella parte posteriore l’aggancio VESA (75 x 75 millimetri), utilissimo ad esempio per montarlo a muro o contro una specifica superficie, nonostante comunque abbia dimensioni inferiori a tanti altri prodotti in commercio: 18,1 x 54,19 x 42,15 centimetri, con un peso di soli 3,96kg.

Monitor da gaming in promozione: ecco lo sconto su Amazon

Acquistare un monitor da gaming è diventato estremamente semplice ed alla portata di tutti, infatti in questi giorni su Amazon è stata attivata una fantastica promozione che porta il prodotto a costare solamente 89 euro, garantendosi un risparmio che travalica le più rosee aspettative. L’acquisto è completabile qui.

Come vi abbiamo anticipato, i suoi punti di forza sono davvero molteplici, si parte innanzitutto da una frequenza di aggiornamento di 100Hz, che viene supportata da un tempo di risposta di 4 ms, così da poter essere sicuri di non assistere a ritardi nell’input lag, mentre la risoluzione massima in FullHD va a completare il setup quasi perfetto. Il prodotto può facilmente essere utilizzato con altri utenti, avendo un angolo di visualizzazione molto ampio, pari a 178 gradi, oltre alla presenza di due altoparlanti stereo integrati all’interno dello stesso, hanno una potenza di 5W ed un dettaglio complessivamente più che sufficiente, oltre che allineato alle aspettative.