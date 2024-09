Il 2024 di Steam è davvero qualcosa di incredibile. Tutto il successo che Black Myth: Wukong ha riscosso ha contribuito notevolmente a far impennare il numero di utenti simultaneamente connessi sulla piattaforma. Due settimane fa Steam aveva raggiunto un picco di 37.266.405 giocatori, un vero e proprio record che, secondo quanto riportato da SteamDB, è stato nuovamente superato nella giornata di ieri.

Infatti, i dati mostrano che domenica mattina il numero di giocatori connessi contemporaneamente ha raggiunto i 37.633.514, con oltre 300.000 utenti in più rispetto al massimo precedente registrato il mese scorso. Questo risultato è in gran parte merito dell’inaspettato successo del gioco sviluppato da Game Science. Questo titolo in sole due settimane ha venduto 18 milioni di copie, ottenendo degli ottimi risultati su Steam.

Quali altri titoli hanno aiutato/aiuteranno Steam a registrare nuovi record?

Anche l’uscita in Early Access di Warhammer 40.000 Space Marine 2 ha contribuito a far crescere ulteriormente il numero di giocatori connessi. Sempre secondo SteamDB, oltre 100.000 utenti si sono collegati simultaneamente per provare il nuovo sparatutto in terza persona sviluppato da Saber Interactive.

È probabile che questo record venga superato nuovamente nelle prossime settimane, visto che Steam si prepara a un autunno ricco di nuovi titoli in uscita. I titoli più attesi sono: Call of Duty: Black Ops 6, Frostpunk 2, Ara: History Untold, Towerborne, Path of Exile 2, Dragon Age: The Veilguard e S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Per vedere se il record verrà superato non rimane altro che attendere nuove notizie, ma nel frattempo possiamo dire che i tempi per Steam non potrebbero essere più floridi, in quanto andrebbero comunque a rivoluzionare completamente il mercato videoludico, abbracciando il mondo digitale, a discapito di un mercato fisico che purtroppo sembra ormai essere messo letteralmente al palo. Riuscirà il mondo a superare entro la fine del 2024 questo record?, solo il tempo potrà dare una risposta a questa domanda.