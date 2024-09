Ormai da tantissimi anni i browser web ci consentono di accedere a internet in totale semplicità. Immagini, video, testi e qualsiasi altra cosa diventano facilmente accessibili grazie ai browser web attualmente disponibili. Parlando di questa tipologia di strumento, Microsoft Edge non passa sicuramente inosservato visto che nel corso degli anni ha aggiunto un gran numero di funzioni utili a tutti.

Oggi parliamo di Microsoft Edge poiché sta per arrivare una nuova funzionalità di monitoraggio delle estensioni. Se da una parte, dunque, il browser Edge “spia” le estensioni che gli utenti utilizzano, dall’altra sembrerebbe farlo per un motivo valido. Scopriamo insieme quali novità potrebbero arrivare a breve su Edge nel corso di questo articolo.

Microsoft Edge: novità sul monitoraggio delle estensioni

Quante volte le estensioni hanno semplificato la nostra vita di tutti in giorni? Con semplificare la vita di tutti i giorni, in questo caso, facciamo riferimento ai contenuti presenti sulle pagine web accessibili grazie ai browser. Non a caso, l’utilizzo delle estensioni ci consente di semplificare alcune procedure e dunque ridurre i tempi che, altrimenti, sarebbero molto più lunghi. D’altra parte, però, a volte il loro utilizzo potrebbe avere effetti “negativi” sulle prestazioni dei device che si utilizzano.

Per questo motivo, il monitoraggio delle estensioni potrebbe a breve arrivare per ottimizzare le performance. Evitare che le estensioni utilizzino troppe risorse è uno degli obiettivi dell’introduzione della novità sul monitoraggio.

Non a caso, internet viene utilizzato per semplificare molte delle pratiche che circondano la vita di tutti i giorni. Pertanto, i nuovi obiettivi sono quelli di ottimizzare sempre le prestazioni dei device e dei browser per evitare che gli utenti possano trovarsi davanti bug e rallentamenti inutili. Nonostante ciò, la novità sembra non essere ancora disponibile per gli utenti in possesso della versione stabile di Edge. Tutti coloro che vogliono provarla possono ricorrere a Edge Canary 130.