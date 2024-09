Black Myth Wukong si È presentato quest’anno a tutti i video giocatori del mondo e ha riscosso un successo a dir poco impressionante, i numeri parlano da soli e ci mostrano un titolo davvero molto apprezzato da tutta la community che ha riscosso vendite davvero impressionanti su PlayStation 5 e su PC, discorso diverso invece riguarda Xbox, console di Microsoft sulla quale il titolo deve ancora sbarcare e sta soffrendo di ritardi davvero impressionanti.

La tematica ovviamente interessato molti dal momento che non è presente un’esclusiva dichiarata in merito a questo titolo e dunque la sua assenza su una delle console maggiori presenti al mondo certamente fa scalpore, al punto che forte è iniziata a circolare la voce che la sua assenza sia dovuta a delle limitazioni hardware della console che non permettono al titolo di girare come dovrebbe.

Il ritardo non è dovuto a limiti tecnici

Paul Tassi di Forbes, ha riferito di aver avuto un confronto con un portavoce di Microsoft che ha affermato: “Come abbiamo detto in precedenza, siamo emozionati per il lancio di Black Myth: Wukong su Xbox Series X|S e stiamo lavorando con Game Science per portare il gioco sulle nostre piattaforme. Preferiamo non commentare gli accordi fatti dai nostri partner con altri produttori di console, ma possiamo confermare che il ritardo su Xbox non è dovuto a limitazioni della piattaforma, come è stato ipotizzato“.

Sembra dunque che la problematica alla base di questo ritardo non sia un limite hardware bensì degli accordi di partnership sui quali però il portavoce non ha voluto esprimersi più di tanto aumentando l’alone di mistero dietro l’assenza del titolo per Xbox, c’è chi pensa che possa trattarsi di un patto di esclusività tra Sony e la casa produttrice del videogioco stipulato in passato e che tuttora sta influenzando l’arrivo del titolo su Xbox.

Tuttora però continuano incessanti le voci in merito ad un ritardo legato a delle difficoltà di ottimizzazione del titolo per farlo girare al meglio sulla console di casa Microsoft, per avere delle notizie e delle risposte in più sicuramente dovremmo attendere le prossime settimane o i prossimi mesi, anche per poter assistere forse ad un lancio decisamente in differita del titolo tanto amato dai videogiocatori di tutto il mondo.