SolarEdge ha avuto delle nuove idee su come ottenere più energia dalle auto elettriche anche implementando sistemi di ricarica autonomi connessi con la rete elettrica. Questi sistemi servono per far espandere il mondo delle auto elettriche in modo da creare un mercato forte basato sulle basi di idee che vengono messe in pratica. Le tecnologie innovative introdotte da SolarEdge, includono anche dei pannelli fotovoltaici inseriti proprio sulla carrozzeria del veicolo e la ricarica bidirezionale per collegarsi alla rete locale.

L’ inserimento dei pannelli fotovoltaici, aiuta i clienti ad avere un veicolo in grado di ricaricarsi anche in viaggio e di scambiare l’ energia che viene accumulata all’ interno della batteria con la rete elettrica. Si viene anche a creare una rete connessa che collega le stazioni di ricarica con la rete elettrica in modo da controllare in tempo reale l’ energia scambiata e quella che è stata accumulata. I sistemi sopra elencati avranno delle numerose applicazioni soprattutto per rendere la ricarica dei veicoli elettrici sempre più veloce ed efficiente.

SolarEdge, ecco delle applicazioni ai loro progetti

La società britannica ha già messo in pratica i suoi progetti, realizzando un Go-Kart con tecnologie di gestione della ricarica. Questo possiede una batteria al litio, componenti a 48V e un sistema di gestione dell’ energia in corrente continua. Il Kit può essere adattato a diverse vetture in modo da rendere i veicoli auto-alimentati dai pannelli fotovoltaici e in grado di interfacciarsi con altri edifici e vetture elettriche per cedere un po’ dell’ energia immagazzinata. Il telaio del Go-Kart è firmato Parolin Racing ed è in grado di implementare pannelli fotovoltaici per l’ auto-ricarica. Il modello è stato presentato all’ evento di Formula E in cui molti visitatori hanno potuto constatare l’ affidabilità di questi sistemi.

Con la crescita del mercato dei veicoli elettrici, queste tecnologie saranno necessarie per sviluppare delle reti connesse in modo da presentare ai clienti dei veicoli in grado di connettersi con altri veicoli e scambiarsi l’ energia per ottimizzarne la produzione.