Il robot aspirapolvere è un relativamente piccolo elettrodomestico che nel corso degli anni ha acquisito sempre più importanza nel panorama mondiale, trattasi di un prodotto che aiuta a pulire alla perfezione gli ambienti della propria casa, con il minimo sforzo, se non proprio inerente alla pulizia del robot stesso.

Tra i tanti modelli a disposizione della community, possiamo trovarne uno veramente economico, stiamo parlando del device di casa Lefant, azienda leader nel settore che con il suo F1 riesce a garantire una potenza di aspirazione di 5000 Pa, mantenendo comunque dimensioni tutt’altro che elevate: 28 x 6,9 centimetri di spessore, facilitando ad esempio il passaggio sotto mobili particolarmente bassi o divani (data l’assenza della torretta LiDar).

Robot aspirapolvere: ecco la promozione migliore di oggi

La spesa per l’acquisto del robot aspirapolvere non potrebbe mai essere più semplice, la perfetta occasione per raggiungere l’acquisto di un prodotto di ottima qualità passa per Amazon, dove il valore di listino di 259 euro è stato ridotto di 110 euro, mediante l’applicazione di un coupon del suddetto valore, così da poter arrivare a spendere solamente 149 euro. L’ordine lo potete effettuare qui.

A differenza di altri modelli, ben più costosi, in commercio, il prodotto in questione non integra all’interno della confezione una stazione di svuotamento automatico, per questo motivo il suo contenitore per la polvere andrà svuotato manualmente dal consumatore al riempimento dei 600ml disponibili. Il controllo può avvenire da remoto, sfruttando l’applicazione mobile, compatibile con iOS e Android, oppure affidandosi alla pressione dei pulsanti fisici che è possibile trovare nella parte superiore del robot stesso. L’autonomia, dati alla mano almeno, è di 250 minuti circa, così da riuscire a pulire ambienti di circa 90/120 metri quadrati.