Le Samsung Galaxy Buds FE restano ancora oggi le cuffie true wireless in-ear dal miglior rapporto qualità/prezzo, trattasi di un prodotto che riesce a convincere tantissimi utenti all’acquisto con la sua capacità di offrire accesso ad un audio di qualità superiore al normale, pagando comunque non più di 60 euro.

La promozione è attiva solo per qualche giorno su Amazon, e permette di acquistare il modello lanciato nel corso del 2023, che presenta cancellazione attiva dei rumori (il cosiddetto ANC) per isolare alla perfezione l’utente dall’ambiente circostante, sono cuffiette compatibili con qualsiasi sistema operativo, indipendentemente sia android o iOS, ma anche Windows o MacOS.

Samsung Galaxy Buds FE: l’occasione migliore su Amazon

Un risparmio così era da tanto tempo che non lo vedevamo, infatti gli utenti possono pensare di acquistare le Samsung Galaxy Buds FE a soli 59 euro, approfittando in tal modo dello sconto del 46% che Amazon ha deciso di mettere a disposizione di tutti, partendo appunto dal listino originario di 109 euro. Effettuate l’ordine premendo qui.

Sulla superficie delle cuffiette è possibile trovare 3 microfoni, utili per la gestione delle chiamate, anche per catturare il suono ambientale così da andare ad isolare perfettamente l’utente da ciò che gli accade attorno, supportano i controlli touch, in particolar modo in un’area di sensibilità posta direttamente sulla cuffietta stessa, e sono facilmente personalizzabili. E’ possibile raggiungere buoni risultati sia fisicamente sfruttando i vari gommini inclusi in confezione, che via software, effettuando il pairing con l’applicazione ufficiale, disponibile sia per iOS che per Android. Il prodotto può essere oggi acquistato in due colorazioni differenti, spetta a voi scegliere la più adatta alle vostre esigenze, anche se potrebbe presentare un prezzo differente.