Quando si è alla guida e si deve arrivare ad una destinazione più o meno lontana, essere a conoscenza di eventuali disagi e segnalazioni sul percorso che si deve attraversare è fondamentale. Con tale scopo, la tecnologia cerca sempre di andare incontro alle esigenze degli utenti apportando dei miglioramenti ai sistemi di infotainment presenti a bordo delle vetture. Sembrerebbe, dunque, che la funzione di segnalazione degli incidenti di Google Maps stia per arrivare anche sul sistema operativo di Android Auto.

Nei mesi scorsi la funzione è arrivata in India ma sembrerebbe che pian piano stia arrivando anche in altri luoghi. Scopriamo insieme maggiori dettagli nel corso di questo articolo che abbiamo deciso di dedicargli.

Android Auto: a breve segnalazione degli incidenti?

La segnalazione degli incidenti su Android Auto è senza dubbio una funzione che tutti gli automobilisti stanno attendendo da tempo. Non a caso, si tratta di una soluzione per capire in anticipo il tempo di percorrenza del tragitto che ci troviamo a percorrere per poter arrivare a destinazione.

Grazie alla diffusione di alcune foto sul web, siamo riusciti a comprendere come dovrebbe essere la nuova funzione e come dovrà essere utilizzata non appena arriverà anche da noi. Per il momento sappiamo che dopo l’arrivo in India altri Paesi stanno ricevendo la novità.

Secondo quanto è possibile evincere dalla foto diffusa, un’apposita icona consente di aggiunge e, dunque, segnalare la presenza di un incidente, rallentamento o lavoro in corso.

Considerando che la novità segnalata dall’utente è arrivata sull’app di Android Auto solo qualche giorno fa, non si esclude che Google possa decidere di rilasciare l’aggiornamento in altri Paesi. Mossa che consentirebbe a tutti di poter usufruire del vantaggio.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti per capire chi sarà tra i prossimi fortunati. A breve la segnalazione degli incidenti sull’app di Android Auto arriverà anche da noi?