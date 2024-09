Google, di recente, ha lanciato Android Automotive 15. Ovvero l’ultimo aggiornamento del suo sistema operativo progettato specificamente per le automobili. Questa versione introduce una serie di innovazioni rilevanti. Le quali mirano a migliorare l’esperienza di guida e di intrattenimento a bordo. Tra le principali novità, spicca la possibilità di trasmettere audio direttamente alle cuffie wireless collegate all’auto tramite Bluetooth. Tale innovazione permetterà così ai passeggeri e al guidatore di ascoltare contenuti audio in modo separato. Garantendo sempre una guida sicura e senza distrazioni.

Aggiornamenti e disponibilità di Android Automotive 15

Un’altra miglioria importante riguarda l’aggiunta di una barra inferiore dedicata alle applicazioni più utilizzate. Questa consente un accesso più rapido e intuitivo alle app preferite. Facilitando l’interazione con il sistema durante la guida. In più, Android Automotive 15 introduce una modalità di visualizzazione ambientale che si attiva quando gli schermi dell’auto sono inattivi. Questa funzione è simile a quella che è stata lanciata da Google TV e contribuisce a migliorare l’aspetto estetico dell’interfaccia quando non è in uso.

Tra le altre novità, si segnala l’integrazione della funzione hotspot. La quale consente di utilizzare la connessione dell’auto anche mentre si guida. Ma non è tutto. In più, sono previsti aggiornamenti per il supporto degli standard radio HD e DAB, ampliando le opzioni di intrattenimento disponibili. Ad ogni modo, è importante notare che la distribuzione di Android Automotive15 è ancora limitata. Attualmente, questo sistema operativo è disponibile su modelli selezionati come Polestar e alcune Porsche.

Il rilascio dell’aggiornamento avverrà tramite OTA. Ma Google non ha ancora comunicato una data precisa per la disponibilità completa. Gli utenti dovranno pazientare fino al rilascio della versione stabile di Android 15 per ricevere l’aggiornamento. Nel frattempo, le novità introdotte promettono di arricchire l’esperienza di guida e di intrattenimento nelle auto dotate di Android Automotive. Degnando un passo avanti significativo nel settore dell’ intrattenimento automobilistico.