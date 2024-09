I truffatori negli ultimi tempi sembrano aver scoperto una nuova frontiera per attaccare gli utenti e cercare per l’appunto di truffarli, questa frontiera prende corpo in WhatsApp, la nota piattaforma di messaggistica istantanea e infatti utilizzatissima da tutti gli utenti di conseguenza consente di raggiungere una miriade di potenziali vittime in modo facile e veloce, dettaglio che ovviamente ai truffatori può risultare molto comodo nelle loro intenzioni.

Ovviamente, indipendentemente dal mezzo utilizzato per attaccare gli utenti, l’obiettivo rimane il medesimo, cercare di ottenere con l’inganno informazioni sensibili sulle vittime da utilizzare per altre tipologie di reato come il furto direttamente dal conto bancario o addirittura quello di identità tramite la violazione di tutti i profili della vittima.

Il messaggio truffa

Come ovvio che sia questa tipologia di attacco è subentrata anche in Italia, tantissimi utenti ci stanno infatti segnalando l’arrivo di un messaggio decisamente sospetto da un numero altrettanto poco raccomandabile che presenta un prefisso decisamente non comune, questo messaggio come potete ben vedere richiede la vostra attenzione e in caso di risposta vi chiederà di seguire delle istruzioni sotto la garanzia di un facile guadagno online o peggio sotto una forma di ricatto a sfondo sessuale, come già detto, l’obiettivo è quello di portarvi a dichiarare dati inerenti la vostra persona.

Onde evitare problemi e conseguenze irreparabili ciò che dovete fare è molto semplice, non rispondete al messaggio, bloccate immediatamente il contatto e segnalate tutto WhatsApp che si occuperà di provvedere con le azioni del caso, un altro elemento importante è senza alcun dubbio quello di analizzare bene i dettagli e soprattutto a rimanere informati sulle strategie di truffa più recenti, conoscere ciò con cui avete a che fare vi permette di proteggervi più agevolmente.

Ricordate che per evitare le truffe, avere un occhio scettico e con poca fiducia e la chiave indispensabile.