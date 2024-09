Le Oppo Enco Buds2 costano solamente 19 euro su Amazon, arriva la migliore offerta del momento che permette al singolo consumatore di raggiungere un livello di risparmio mai visto prima d’ora, con una qualità superiore al normale, oltre che comunque una autonomia da non perdere, infatti le cuffiette possono essere utilizzate per 28 ore consecutive, prima di dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi date le premesse, risulta essere perfettamente compatibile con un qualsiasi sistema operativo, dovete infatti ricordare che coloro che sceglieranno di acquistarlo ne potranno usufruire a prescindere dalla presenza del sistema operativo iOS o Android.

Oppo Enco Buds2: uno sconto mai visto prima d’ora

Con Oppo Enco Buds2 gli utenti si ritrovano a poter fare i conti con cuffiette estremamente economiche, infatti la spesa che si è costretti a sostenere è tutt’altro che impossibile: basteranno 19,99 euro per il suo acquisto, con risparmio del 60% sul listino originario, che era di 49,99 euro. Aprite subito questo link per acquistarle.

Il sistema di controllo si affida interamente ad un’area di sensibilità, o touch, posizionata direttamente sulla stanghetta, un’idea non propriamente unica e rivoluzionaria, ma comunque perfettamente allineata con gli standard a cui siamo oggi abituati. All’interno della confezione è possibile trovare la giusta dotazione di gommini, così da rendere il prodotto il più versatile e personalizzabile possibile, senza dimenticarsi comunque della presenza di microfoni per la gestione delle chiamate e riduzione del rumore associato. La presenza di una gaming mode punta a ridurre il più possibile la latenza, ma comunque si tratta di un prodotto che difficilmente verrà utilizzato per il gaming, essendo relativamente limitato per quanto riguarda la qualità audio, in termini di dettaglio e nitidezza complessivi.