Bose è uno dei marchi di riferimenti nel settore audio, realtà capace negli anni di mettere sul mercato alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui ad esempio possiamo trovare le Bose QuietComfort Ultra, cuffie over-the-ear con cancellazione del rumore, di fascia altissima.

La prima cosa che possiamo notare è il loro essere wireless, ciò sta a significare che possono facilmente essere utilizzate con un qualsiasi sistema operativo, sia esso Windows, Android, iOS o similari, senza perdite o rinunce in termini di funzioni e funzionalità accessibili. Al loro interno è possibile trovare una batteria che, dati alla mano almeno, riesce a garantire fino a 24 ore di utilizzo continuativo, senza dover ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete le offerte Amazon in esclusiva sul vostro smartphone, e tutti i prezzi più bassi in esclusiva.

Bose QuietComfort Ultra: le cuffie costano pochissimo

Un prezzo di tutto rispetto per un prodotto di assoluta qualità, in questi giorni gli utenti che sceglieranno di acquistarle potranno averle a soli 364,99 euro, approfittando in questo modo della promozione Amazon che le ha scontate del 27% sul valore originario di 499 euro. L’ordine lo potete effettuare a questo link.

A differenza di altri prodotti dello stesso tipo, è bene sottolineare come le suddette cuffie possano essere utilizzate anche wired, ovvero collegate fisicamente con il jack da 3,5mm, in tal modo facilitando di molto la vita di coloro che non sempre hanno a disposizione un device con bluetooth. L’ergonomia è indiscutibilmente eccellente, possono essere utilizzate anche per lungo periodo, senza avere quella spiacevole sensazione di tappo o di pressione, che spesso accade di “sentire”. L’archetto è regolabile, adattando le cuffie alle più svariate dimensioni del capo, mentre le cuffie in sé supportano il multipoint, per attivare il collegamento simultaneo a più dispositivi.