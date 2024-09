Truffa con tecnica PHISHING: ecco il messaggio che svuota il conto

Questa volta la truffa si serve di uno dei grandi colossi del mondo hi-tech. Il messaggio che stanno trovando tanti utenti nella loro posta elettronica parla di un’azione immediata da effettuare sul proprio account Microsoft. Si tratta di un nuovo tentativo di phishing che purtroppo sta avendo effetto sui poveri utenti.

Truffa a nome di Microsoft: molti utenti notano il marchio e ci cascano, il messaggio

Purtroppo ci ritroviamo qui a distinguere anche oggi tra la marea di e-mail che arrivano in posta elettronica, una nuova truffa molto pericolosa. Gli utenti credono che a scrivergli sia Microsoft, in virtù del loro account che sicuramente, probabilmente in passato, hanno sottoscritto. Si parla di un’azione immediata da effettuare, qualcosa che possa proteggere l’account che è in pericolo. In realtà, in pericolo non c’è proprio nulla, se non i propri dati personali i propri soldi.

“Azione immediata richiesta

Ciao utente,

Abbiamo rilevato virus pericolosi sul tuo dispositivo che rappresentano un rischio significativo per la sicurezza e la privacy dei tuoi dati. Questi virus possono causare corruzione dei dati, accesso non autorizzato e persino furto d’identità.

Di seguito sono riportati esempi di questi virus rilevati e i loro potenziali effetti:

Nome del Virus e possibili effetti:

Trojan.FakeAlert: Mostra avvisi falsi per rubare informazioni personali.

Ransomware.Locky: Cripta i file e richiede un riscatto per la decrittazione.

Worm.Mytob: Si diffonde tramite email e ruba dati e credenziali di accesso.

Per proteggere il tuo dispositivo e mettere al sicuro i tuoi dati, ti consigliamo vivamente di attivare immediatamente il nostro antivirus affidabile.

Attiva ora la protezione antivirus“.

Non c’è alcun problema se non avete cliccato sui link presenti all’interno del testo. Dovete semplicemente ignorare questa e-mail e passare avanti, in modo da non ritrovarvi a dover contattare la polizia postale o a fare denunce per riavere i vostri soldi o i vostri dati.