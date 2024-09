Il tanto atteso lancio di Android 15 sembra ormai alle porte. Secondo indiscrezioni raccolte da AndroidHeadlines, Google potrebbe iniziare a distribuire la nuova versione del suo sistema operativo a partire dal 15 ottobre 2024. Perfettamente in linea con quanto ipotizzato nelle settimane scorse da Mishaal Rahman di AndroidAuthority. Il colosso di Mountain View aveva già confermato che l’aggiornamento sarebbe arrivato a breve. Proprio come indicato nelle note di rilascio dell’Android Beta Exit, destinate ai dispositivi in uscita dal programma di beta testing.

Android 15: Pixel in prima linea, poi gli altri marchi

In più, Google ha pubblicato il codice sorgente di Android 15 su AOSP all’inizio di settembre, preannunciando un rilascio imminente. La data ipotizzata cade il giorno successivo al Columbus Day. Una festività che potrebbe spiegare il possibile rinvio rispetto alla consueta giornata di lunedì. Scelta tradizionalmente dall’ azienda per i suoi aggiornamenti.

Come di consueto, i dispositivi della serie Pixel saranno i primi a ricevere l’aggiornamento. Si partirà dai modelli Pixel6 fino ai nuovi Pixel9, inclusi i modelli pieghevoli come il Pixel9Pro Fold. Nei mesi successivi, Android 15 verrà progressivamente reso disponibile su altri marchi. Tra cui Samsung, Honor, Lenovo, Motorola, OnePlus, Xiaomi e molti altri. Tra le principali novità di Android15 si segnala la sincronizzazione delle notifiche tra più device. Una funzione che dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza d’uso per chi possiede più device Android.

Ma non è finita qui. Google ha anche introdotto una nuova gestione della ricarica della batteria per i suoi smartphone Pixel. La quale limita la carica all’80% per preservarne la longevità nel tempo. Le prime recensioni da parte di beta tester evidenziano un netto miglioramento delle performance e della fluidità generale, specialmente sui dispositivi più recenti. Android15 sembra così essere un aggiornamento meno rivoluzionario rispetto al passato. Ma piuttosto mirato a consolidare e affinare ancora di più l’esperienza complessiva dell’ utente.