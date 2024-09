Il mercato degli smartphone di fascia media è sempre più competitivo e affollato, con nuovi modelli che arrivano regolarmente sul mercato. Uno degli ultimi dispositivi a farsi strada in questa categoria è l’Oppo Reno 12 FS, un dispositivo che si colloca leggermente sotto i modelli Reno 12 e 12 Pro in termini di specifiche tecniche.

Nonostante alcune caratteristiche interessanti, ci sono anche alcuni elementi che lasciano un po’ a desiderare. In questa recensione andremo a esplorare in dettaglio il design, le prestazioni, il comparto multimediale e le fotocamere di questo smartphone per capire se riesce davvero a emergere in mezzo alla concorrenza.

Design e materiali:

L’Oppo Reno 12 FS si presenta con un design che non passa inosservato, ma che purtroppo manca di originalità. Le dimensioni sono di 163 mm di lunghezza, 76 mm di larghezza e uno spessore di soli 7,76 mm, rendendolo un dispositivo dalle proporzioni simili ad altri modelli già visti sul mercato. Il frame è squadrato e lucido, con un aspetto che ricorda molto da vicino la serie Realme 12. Nonostante la somiglianza con altri smartphone, va detto che la parte posteriore opaca è ben progettata: offre un ottimo grip e non trattiene le impronte digitali, il che è un vantaggio per chi vuole mantenere il dispositivo sempre pulito.

Un elemento distintivo del design è l’anello LED RGB che circonda il comparto fotografico posteriore. Questo dettaglio non è solo estetico, ma funziona anche come indicatore per notifiche, chiamate in arrivo e stato di ricarica del dispositivo. A livello di ergonomia, il dispositivo pesa 187 g, ma sorprendentemente, in mano sembra più leggero, rendendolo confortevole da usare per lunghi periodi.

Display e audio:

L’Oppo Reno 12 FS è dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e un refresh rate di 120 Hz. Questo garantisce un’esperienza visiva fluida, con colori brillanti e neri profondi, tipici della tecnologia AMOLED. Tuttavia, la luminosità massima di 600 nits risulta un po’ limitata, specialmente quando si utilizza il dispositivo sotto la luce diretta del sole, dove potrebbe essere necessario fare qualche sforzo per vedere bene lo schermo.

Dal punto di vista audio, il dispositivo offre un doppio speaker, una caratteristica rara per questa fascia di prezzo. Sebbene la qualità audio non sia eccezionale, soprattutto per quanto riguarda i bassi, il volume è sufficientemente alto per la maggior parte degli utilizzi quotidiani. Esiste anche una modalità “Ultra Volume” che dovrebbe aumentare il volume fino al 300%, ma in pratica la differenza rispetto al volume massimo standard è piuttosto sottile.

Prestazioni e batteria:

Le prestazioni dell’Oppo Reno 12 FS sono alimentate da un processore MediaTek Dimensity 6300, una scelta che lo colloca un gradino sotto i modelli Reno 12 e 12 Pro, che montano un chipset della settima generazione Dimensity. Nonostante questo, il dispositivo è dotato di 12 GB di RAM LPDDR 4X, espandibili virtualmente fino a 24 GB, e 512 GB di memoria interna, un aspetto che lo rende estremamente generoso in termini di spazio di archiviazione, con la possibilità di ulteriormente espandere la memoria tramite una scheda MicroSD.

Per quanto riguarda l’uso quotidiano, il dispositivo si comporta molto bene: le prestazioni sono fluide e non presenta rallentamenti evidenti. Anche i giochi più impegnativi, come Real Racing 3, girano senza problemi, il che dimostra che, nonostante non sia un top di gamma, l’Oppo Reno 12 FS offre comunque una buona esperienza di utilizzo.

La batteria da 5000 mAh è un altro punto forte del dispositivo, supportata da una ricarica SuperVOOC da 45 W. L’autonomia è notevole: con un utilizzo moderato, si può facilmente arrivare alla fine della seconda giornata di utilizzo, mentre con un uso intensivo, il dispositivo copre senza problemi un’intera giornata lavorativa. La ricarica rapida è efficace e consente di ridurre notevolmente i tempi di attesa per riportare il telefono al 100%.

Comparto fotografico:

Il comparto fotografico è probabilmente l’aspetto che convince di meno in questo smartphone. Il sensore principale è da 50 megapixel, accompagnato da un sensore macro da 2 megapixel, che risulta piuttosto superfluo. La scelta di includere una lente macro di scarsa qualità sembra essere un’aggiunta quasi “di facciata”, visto che le foto scattate con essa sono tutt’altro che impressionanti. Un altro difetto del comparto fotografico è l’assenza di uno zoom ottico: tutto lo zoom è digitale, il che compromette ulteriormente la qualità delle immagini.

Le foto scattate in condizioni di buona illuminazione sono decenti, con un bilanciamento del colore generalmente corretto. Tuttavia, mancano di dettagli e nitidezza, rendendo le immagini piuttosto piatte e poco interessanti. Le prestazioni peggiorano drasticamente in condizioni di scarsa illuminazione: le foto notturne soffrono di molto rumore e scarsa definizione, rendendo l’esperienza fotografica poco soddisfacente.

La fotocamera frontale da 32 megapixel, invece, si comporta meglio, soprattutto considerando la fascia di prezzo. Offre buoni risultati per selfie e videochiamate, anche se la qualità non è paragonabile a quella di dispositivi più costosi.

Software:

L’Oppo Reno 12 FS arriva con la ColorOS 14.0, basata su Android 14. Chi ha già familiarità con la ColorOS non troverà novità particolari, ma questo non è necessariamente un difetto. Il software è ben ottimizzato, offre un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione come icone, sfondi, font e animazioni, incluso l’Always On Display.

Una delle poche novità software introdotte su questo dispositivo è l’anello LED RGB attorno al modulo fotocamera. L’anello può essere personalizzato per illuminarsi in diverse occasioni, come la ricezione di chiamate, notifiche o durante la ricarica del telefono. Anche durante il gaming, l’anello può illuminarsi con effetti speciali, un tocco divertente che potrebbe piacere a un pubblico giovane.

Prezzi e conclusioni:

L’Oppo Reno 12 FS è uno smartphone che, a fronte di un bel display AMOLED, un’ampia memoria interna e una batteria longeva, presenta tuttavia alcuni compromessi, soprattutto nel comparto fotografico. Il design, seppur gradevole e funzionale, non riesce a distinguersi in un mercato sempre più affollato, mentre le prestazioni, pur essendo buone, non offrono nulla di eccezionale rispetto a concorrenti di fascia simile.

Oppo Reno 12 FS viene lanciato sul mercato con un prezzo di 399,99 euro, che onestamente non lo rende molto interessante rispetto ai suoi competitor in questa fascia di prezzo. Tuttavia, spesso lo trovate in offerta su Amazon, anche al prezzo interessante di soli 299,99 euro. Con questo sconto è un dispositivo da tenere sicuramente in considerazione.