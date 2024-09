La presentazione di iPhone 16 ha portato con sé tantissime novità, Apple ha infatti mostrato al mondo la sua nuova generazione di smartphone e tutte le funzionalità che questi ultimi introdurranno, ovviamente le attenzioni si sono concentrate sul nuovo pulsante fotocamera che consente di utilizzare lo smartphone proprio come una macchina fotografica e di accedere a un pool di gesture per avere un controllo perfetto a una mano, ma anche e soprattutto su Apple Intelligence in arrivo con iOS 18 che è stato uno dei protagonisti della presentazione.

Il nuovo sistema operativo di Apple è dunque ufficialmente arrivato tra noi ed è stato rilasciato per tutti i dispositivi supportati, come sappiamo Apple si impegna fortemente a garantire quanti più aggiornamenti possibili per i propri dispositivi in modo da rallentarne l’invecchiamento, di conseguenza si impegna a costruire l’arrivo di iOS anche sui modelli più datati, ciò ovviamente è possibile entro determinati limiti prestabiliti dall’hardware presente negli iPhone che ovviamente deve essere in grado di muovere un sistema complesso come iOS.

Gli iPhone supportati e abbandonati

Di conseguenza, ecco tutti gli iPhone che riceveranno ufficialmente o hanno ricevuto iOS 18 e quelli che invece non hanno più il supporto ufficiale di Apple o per il nuovo sistema operativo:

Supportati

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (seconda generazione o successivi)

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Modelli abbandonati

iPhone (prima generazione)

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

Controllate per vedere se il vostro è in una o nell’altra lista.