Le ultime settimane si stanno rivelano molto fitte per Sony. Il gigante giapponese ha recentemente svelato al mondo la nuova PlayStation 5 Pro che va a migliorare l’hardware della console e garantire maggiore potenza agli utenti. Tuttavia, le novità non finiscono qui e, in queste ore, l’azienda ha lanciato anche un’edizione speciale dedicata al 30esimo anniversario del brand.

Questa particolare versione celebrativa omaggia la PS1 originale a 30 anni dal debutto sul mercato. Possiamo affermare con certezza che da allora, il mondo del gaming è stato rivoluzionato da Sony grazie ad un prodotto che era assolutamente all’avanguardia.

Il produttore nipponico ha realizzato due versioni di questa limited edition, basate sulle versioni completamente digital della PS5 e della PS5 Pro. La PS5 30th Anniversary Edition rappresenta un’edizione limitata che richiama in pieno lo stile della versione originale.

Sony ha scelto di lanciare le PS5 e PS5 Pro nell’esclusiva versione 30th Anniversary Edition e celebrare la prima PlayStation prodotta

La scocca è realizzata nella classica colorazione grigia che ha contraddistinto il modello originale. Questa tonalità la troviamo anche sugli accessori, tra cui il controller Dual Sense, il DualSense Edge e lo stand per posizionarla in verticale.

Interessante anche il richiamo al logo storico di PlayStation posizionato nella parte superiore sinistra della console e sul touchpad dei controller. Si tratta di una chicca che gli appassionati certamente apprezzeranno.

Al fine di rendere ancora più esclusiva questa edizione, è presente anche il logo appositamente creato da Sony e dedicato al 30esimo anniversario. Gli utenti che acquisteranno questo particolare modello troveranno all’interno della confezione anche un pratico porta-cavi ispirato al modello originale, il supporto per caricare i controller, un adesivo, un poster dedicato a PlayStation e la cavetteria necessaria.

Sony ha dichiarato che saranno disponibili solo 12.300 unità, tutte numerate per sottolineare l’esclusività del prodotto. I pre-ordini inizieranno a partire dal 21 novembre ma il prezzo è ancora avvolto dal mistero.