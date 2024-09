Bugatti porta sul mercato il monopattino elettrico 10 Max realizzato in collaborazione con Bytech International. Il mezzo è attualmente disponibile con uno scorso rispetto al prezzo di listino sul territorio americano. Nello specifico, il monopattino elettrico può essere acquistato a 1.250 dollari anziché 1.599.

La casa automobilistica Bugatti, nota inevitabilmente per le sue supercar, ha pensato di lavorare ad un mezzo di micromobilità elettrica per conquistare utenti anche in questo settore. Non a caso, progettando il mezzo la casa costruttrice ha pensato di ispirarsi alla Chiron e alla one-off La Voiture Noire. Scopriamo insieme ulteriori dettagli che contraddistinguono il nuovo monopattino a marchio Bugatti.

Bugatti: caratteristiche tecniche del nuovo monopattino elettrico

Il nuovo monopattino Bugatti, denominato 10 Max, può essere acquistato scegliendo una delle quattro colorazioni disponibili tra verde, vero, giallo e blu. Ad assicurare stabilità e sicurezza, oltre a prestazioni ottimali, un peso di 15,8 kg e il telaio in magnesio.

Non passa inosservato il sistema di illuminazione che la casa automobilistica ha pensato di implementare sul mezzo. Non a caso, infatti, il fianco della pedana ospita una striscia LED che dona maggiore stile al monopattino. Non manca, inoltre, un piccolo display touchscreen posizionato sul manubrio che consente all’utente di controllare alcune delle principali funzioni del mezzo senza distrazioni.

Dal punto di vista tecnico, Bugatti ha fatto anche in questo caso un ottimo lavoro. Il monopattino 10 Max monta una batteria da 36V e 15Ah e un motore da 500W in grado di raggiungere picchi di 1.000W. Per quanto riguarda l’autonomia, si parla di ben 60 km effettuando una singola carica.

Il monopattino può essere utilizzato anche su percorsi con superfici irregolari grazie alla sua capacità di affrontare pendenze dovuta alla presenza di ruote da 10 pollici e ad un apposito sistema di sospensioni avanzato. A rendere l’esperienza di guida del mezzo del tutto ottimale, la possibilità di scegliere una modalità di guida tra eco, city e sport.