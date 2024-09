Sony ha aumentato i prezzi dei controller della PS5 incrementando di molto il suo valore anche per i modelli più speciali con versioni molto più costose. Il prezzo è salito da 69,99 € a 74,99 €, invece per le versioni più esclusive è salito fino a 79,99 €. Questo aumento è dovuto a un insieme di fattori che vedono un cambiamento nei prezzi del mercato dei videogiochi anche con alcune strategie che per esempio Sony ha messo in atto per avere comunque un guadagno anche dopo diversi anni.

Per aumentare la crescita delle aziende si è optato per questo metodo vantaggioso che va a scapito, ovviamente, dei clienti che speravano in una diminuzione dei prezzi dopo alcuni anni dall’ uscita del prodotto. Alcune aziende hanno seguito questo sistema pensando di avere più guadagni, altre invece si sono attenute alle consuetudini e quindi hanno abbassato i prezzi dopo un po’ di tempo. L’ azienda da questo punto di vista si è voluta avvicinare più alle aziende che aumentano i prezzi in modo da ricavarne comunque un buon rientro economico.

Sony, aumento del prezzo consigliato ai venditori

Sony ha optato per la strada dell’ aumento dei prezzi, ma questi prezzi non sono quelli che vengono realmente applicati al prodotto, bensì quelli che vengono consigliati al venditore. Le versioni normali vengono consigliate ad un prezzo di 74,99 €, quelle esclusive come Cobalt Blue, Volcanic Red e Sterling Silver a 79,99 € in Italia. Dato che questi prezzi sono solo quelli consigliabili, molte società hanno deciso comunque di lasciare il prezzo molto basso rispetto a questo per avere comunque un appoggio da parte dei clienti. Dato che questo aumento è stato improvviso e che non va a favore dei clienti, questi ultimi potrebbero decidere di non acquistare gli accessori di PS5. Alcune case produttrici hanno intenzione di non seguire le orme di Sony per non avere un crollo dei clienti che abitualmente acquistano quei prodotti.

Per il momento bisognerà vedere quale sarà la prossima mossa di Sony per conquistare più clienti senza perderne degli altri.