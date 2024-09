In questi ultimi giorni il colosso americano Microsoft ha reso disponibile una nuova super promozione per tutti i suoi abbonati ai vari servizi di Xbox. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata Xbox Free Play Days. Quest’ultima è rivolta a tutti gli abbonati ai servizi Xbox Live Gold oppure Xbox Game Pass Ultimate. Per questo fine settimana, la promo in questione darà la possibilità agli utenti di accedere a ben 10 videogiochi di rilievo. E tutto questo in maniera assolutamente gratuita senza costi aggiuntivi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox , arriva la super promo per il weekend con 10 videogiochi gratis

Per questo fine settimana il colosso americano Microsoft ha reso disponibile una super promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Xbox Free Play Days. Quest’ultima darà la possibilità a tutti gli abbonati dell’azienda di accedere a ben 10 videogiochi in maniera totalmente gratuita. Gli utenti potranno dunque scaricare ed utilizzare sulla propria console da gaming tutti questi titoli di rilievo. Si tratta di videogiochi, come sarà possibile vedere, di un certo spessore, come ad esempio il noto titolo Control.

Come già detto, per questo fine settimana i titoli gratuiti a cui possono accedere gli utenti sono ben 10. Eccoli quindi seguito i nomi di questi videogiochi.

Xbox Free Play Days – videogiochi gratuiti per il weekend

• Assetto Corsa Competizione

• Bloodstained: Ritual of the Night

• Control

• Crime Boss: Rockay City

• Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

• Ghostrunner 2

• Miasma Chronicles

• Portal Knights

• Stray Blade

• Terraria

Con questa nuova promozione, gli utenti potranno accedere a tutti questi interessati videogiochi fino al prossimo 22 settembre 2024. Insomma, come sempre il colosso americano Microsoft stupisce sempre con le sue fantastiche promozioni per tutti gli abbonati ai vari servizi di Xbox. Vi invitiamo comunque a visitare la pagina ufficiale di Xbox Store per scoprire tutte le altre promozioni ed offerte.