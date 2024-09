Il The Wall Street Journal ha lanciano una indiscrezione che, se confermata, potrebbe cambiare per sempre il settore tech per come lo conosciamo. Secondo fonti autorevoli della testata americana, Qualcomm avrebbe avviato le valutazioni interne per acquisire Intel.

Inoltre, il report indica che le trattative potrebbero essere già in fase avanzata con un’offerta di acquisto già presentata ad Intel da parte di Qualcomm. Al momento non è chiara la posizione delle due aziende in merito, in quanto non è stato rilasciato un comunicato ufficiale da nessuna delle due parti coinvolte.

Ricordiamo che il settore dei semiconduttori sta diventando sempre più importante e cruciale per il mondo tecnologico. Dagli smartphone alla domotica senza dimenticare l’automotive, i chipset sono presenti in ogni dispositivo moderno.

Fonti autorevoli indicano che Qualcomm avrebbe presentato una proposta per acquisire Intel e cambiare radicalmente il settore tech

I principali player di settore sono impegnati nello sviluppo di System-on-Chip e piattaforme hardware sempre più evolute e prestazionali che possano assecondare le esigenze degli utenti. In un mondo in rapida evoluzione come quello tecnologico, la Ricerca e Sviluppo è fondamentale.

Tuttavia, è importante anche poter contare su acquisizione strategiche. L’investimento che Qualcomm si appresterebbe a fare permetterebbe di entrare con maggiore forza nel settore dei PC e dei data center.

Inoltre, viste le difficoltà di Intel, l’acquisizione permetterebbe di aiutare la società a restare a galla. L’azienda, infatti, ha pianificato una serie di licenziamenti di massa per arrivare a ridurre la propria forza lavoro di circa il 15% entro la fine dell’anno. Si parla di circa 15.000 dipendenti e, non sono da escludere ulteriori drastici interventi.

Accettando l’offerta di Qualcomm, Intel potrebbe accedere a nuova liquidità, risorse e tecnologie, potendo contare anche alle partnership strategiche del gigante tech. Qualcomm, invece, acquisirebbe ulteriore prestigio potendo competere direttamente con le superpotenze di settore come AMD e NVIDIA.

Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali ma siamo certi che maggiori dettagli emergeranno nel corso delle prossime settimane.