La casa automobilistica Tesla ha nel corso degli anni creato attentamente strategie per riuscire a conquistare acquirenti in tutti i mercati automobilistici. Tante dunque le vetture che la casa costruttrice di Elon Musk ha presentato al pubblico con l’obiettivo di affascinarli. Tra i veicoli che hanno avuto un grandissimo successo non possiamo non citare il nuovo pickup elettrico. Stiamo parlando del Tesla Cybertruck che grazie alle circa 5.200 immatricolazioni registrate durante lo scorso luglio è riuscita ad ottenere un grande record sul mercato americano.

L’ottimo risultato e l’elevata richiesta del Cybertruck confermano il grande lavoro fatto da Tesla per riuscire a presentare un mezzo dotato di prestazioni ottime e un design del tutto unico e ricercato.

Tesla Cybertruck: circa 5.200 immatricolazioni a luglio per il pickup elettrico

Un design inevitabilmente unico quello che contraddistingue il pickup elettrico di Casa Tesla. In fase di presentazioni, infatti, non sono mancate le “critiche” da parte di alcuni che lo consideravano troppo futuristico.

Il risultato ottenuto dal pickup elettrico però sembra andare per la giusta strada. Sono tantissimi, infatti, gli utenti americani che hanno già deciso di acquistare il mezzo. Secondo quanto diffuso, il Cybertruck della casa automobilistica di Elon Musk ha raggiunto nel mese di luglio un totale di 5.175 unità immatricolate. Stiamo parlando di numeri del tutto importanti essendo che riguardano un unico veicolo. E’ stato infatti fatto notare che il numero di immatricolazioni raggiunte a luglio dal veicolo del brand si avvicina al numero totale di immatricolazioni di tutti i pickup elettrici (pari a 5.546 registrazioni).

La casa automobilistica statunitense non può che essere soddisfatta del risultato finora raggiunto grazie al lancio sul mercato del nuovo mezzo. E’ chiaro che se un design cosi futuristico e unico stia conquistando un numero elevato di utenti probabilmente anche altri costruttori decideranno di stravolgere il design dei futuri modelli.