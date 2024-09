WindTre ha dato il via ad una nuova ed eccezionale promozione, ovvero “Android Days“. Quest’ ultima mi permette di acquistare una selezione di smartphone dei marchi Samsung e Xiaomi a prezzi ridotti. L’iniziativa è disponibile sia sul sito ufficiale dell’operatore che nei negozi fisici aderenti. Non è stata però ancora comunicata una data di scadenza precisa. Per cui l’offerta resterà valida fino a ulteriore avviso.

WindTre: sconti su smartphone di fascia media e possibilità di pagamento rateizzato

Tra i modelli di punta in sconto, troviamo il Samsung Galaxy S24 disponibile nella versione da 128GB a 779,90€. Dunque con uno sconto di 150€ rispetto al prezzo di listino. Il modello con 256GB di memoria costa invece 839,90€, con una riduzione di 150€. Anche il GalaxyS24 Ultra è in promozione. La versione da 256 GB è acquistabile a 1.299,90€ (con uno sconto di 200€). Mentre quella da 512GB è proposta a 1.419,90€, sempre con un risparmio di 200€. Ma non è tutto. WindTre promuove anche le funzionalità avanzate di questi smartphone. Come la tecnologia GalaxyAI. La quale include strumenti innovativi come Cerchia e Cerca con Google, Scrittura Magica e Fotomoji.

Oltre ai modelli di fascia alta, “Android Days” include anche offerte su smartphone di fascia media. Ad esempio, il Samsung Galaxy A35 5G è disponibile al prezzo di 349,90€, con uno sconto di 50€. Anche i dispositivi Xiaomi sono coinvolti nella promozione. Tra cui il Redmi Note 13 Pro5G, venduto a 349,90€, con un risparmio di 100€. Il modello RedmiNote 13 Pro+5G è scontato a 399,90€.

Per chi invece preferisce il pagamento a rate, i telefoni inclusi nell’iniziativa possono essere acquistati con questa modalità presso i negozi WindTre. Anche se in tal caso non si applicano gli sconti previsti per il pagamento in un’unica soluzione. I prezzi rateizzati variano inoltre in base all’offerta mobile scelta. In ogni caso se siete interessati a conoscere altre soluzioni vantaggiose, vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’ operatore.