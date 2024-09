Gli ultimi mesi hanno assistito all’arrivo nel mercato mondiale dei laptop di una realtà che da sempre si è occupata soltanto di smartphone, stiamo parlando dell’azienda Taiwanese Qualcomm, la nota realtà Ha infatti presentato al mondo due linee di processori pensate per muovere i pc portatili e garantire prestazioni insieme a efficienza energetica grazie all’architettura ARM.

Come abbiamo benvisto ciò si è tradotto in portatili in grado di offrire prestazioni sovrapponibili a quelle dei processori basati su architettura x86 con delle ottime performance anche in termini di intelligenza artificiale, ora però sembra che qualcosa sia destinato a cambiare, l’azienda sembra voler puntare in alto ed espandersi, la prossima frontiera designata a quanto pare sarà il mercato desktop con l’arrivo di alcune CPU pensate proprio per questo segmento.

L’annuncio e il suggerimento

A suggerire questo passo da gigante per l’azienda con sede in Taiwan è stato il suo CEO che già durante la presentazione dello Snapdragon X Plus a 8 core chi aveva dichiarato l’intenzione di Qualcomm di gettarsi nel mercato pc ad ogni livello, a quanto pare tutto ciò sta per diventare realtà e l’annuncio dovrebbe arrivare a novembre con la messa davanti agli occhi degli appassionati di una schiera di prodotti pensati per l’appunto per il pc desktop ad alte prestazioni che oscilleranno in un range di prezzo tra i 700 e i 900 $.

Sicuramente si tratterà di un passo importante su ogni livello dal momento che queste soluzioni arriverebbero in una parentesi dell’anno di grande competizione dal momento che sarebbero concomitanti all’arrivo delle nuove soluzioni di AMD, i Ryzen 9000 e AI 300 e di Intel con Arrow Lake.

Non rimane nulla che attendere per vedere cosa ha in serbo la nota azienda che sta sorprendendo tutti con le proprie soluzioni ad alte prestazioni che riescono a sopperire senza troppi problemi alla differente architettura e alle problematiche legate a questo fattore.