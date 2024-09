Sembra che Motorola sia pronta a lanciare sul mercato un nuovo dispositivo. Recenti render hanno mostrato il Moto G75 che presto potrebbe essere presentato al suo pubblico. Secondo quanto evidenziato dalle immagini emerse in rete sembra che il nuovo dispositivo sia molto simile ai suoi predecessori. La differenza principale riguarda i suoi bordi sulla parte anteriore. Inoltre, le cornici risultano non particolarmente spesse.

Moto G75: i primi dettagli emersi

Le prime indiscrezioni suggeriscono che il prossimo smartphone di Motorola presenti un telaio squadrato. Quest’ultimo dovrebbe essere in policarbonato. La scelta non è casuale, infatti, il dispositivo promette di essere uno smartphone economico.

Secondo le immagini trapelate il nuovo Moto G75 avrà un display FHD+. Le sue dimensioni saranno pari a 6,8 pollici. Inoltre, il dispositivo supporterà l’audio Dolby Atmos. Per quanto riguarda le fotocamere del prossimo Motorola, quest’ultimo presenterà un modulo quadrato situato nell’angolo in alto a sinistra. Lo smartphone presenta una fotocamera principale con obiettivo Sony LYT600. Quest’ultima sarà da 50 MP. Inoltre, sarà disponibile anche la stabilizzazione ottica (OIS).

Il lato sinistro dello smartphone è caratterizzato dalla presenza del vassoio della SIM. Mentre sul lato destro è disponibile il bilanciere del volume, insieme al pulsante di accensione. Quest’ultimo potrebbe essere utilizzato anche come sensore per le impronte digitali. È però importante attendere una conferma ufficiale dall’azienda per essere certi riguardo suddette informazioni.

Il SoC alla guida del Moto G75 è uno Snapdragon di Qualcomm. Inoltre, lo smartphone ha ottenuto, secondo quanto riportato, la certificazione IP68. Ciò significa che il dispositivo risulterà resistente agli urti e alle intemperie.

Il Moto G75 sarà presentato sul mercato in due colorazioni. Nello specifico sono nero e blu. Quest’ultima variante potrebbe presentare il pannello posteriore in pelle. Una caratteristica particolarmente interessante per gli utenti che ricercano un design diversificato.

Come anticipato, in molti credono che il dispositivo sia sempre più vicino al lancio ufficiale. Ciò significa che presto Motorola potrebbe rilasciare ulteriori notizie riguardo il suo prossimo smartphone.