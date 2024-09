Dopo il lancio in Italia del nuovo RAZR 50 Ultra di Motorola, alcune voci hanno ipotizzato che l’azienda stia già lavorando sulla realizzazione di un nuovo pieghevole. Si tratta del RAZR 50s, su cui al momento non si sa ancora nulla. L’unica informazione trapelata è che il dispositivo sarà certificato HDR 10 Plus. Il nuovo dispositivo non è l’unico del marchio a possedere tale certificato.

HDR10+ Technologies, LLC è una società fondata da alcuni colossi, tra cui Samsung e Parasonic, e si occupa di diffondere lo standard aperto e royalty–free. Quest’ultimo fa parte delle specifiche di HDMI 2.1.

Motorola lavora al RAZR 50s con certificazione HDR 10 Plus?

Come evidenziato dal nome, il nuovo smartphone possiede il suffisso “s”. Ciò potrebbe indicare che il nuovo flip Motorola potrebbe essere un dispositivo più economico rispetto agli altri del marchio. È altrettanto ipotizzabile che ciò rappresenti l’opposto. D’altronde, negli ultimi anni, il suffisso nel settore ha rappresentato sia dispositivi più economici che quelli più avanzati. Bisognerà attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Motorola per scoprire questo specifico caso cosa rappresenta.

Tornando alla certificazione HDR 10 Plus, il nuovo Motorola RAZR 50s non sarà il primo a riceverla. Quasi tutti i dispositivi del marchio di fascia alta usciti di recente l’hanno ricevuta. C’è però un’eccezione curiosa. Proprio il RAZR 50 Ultra. La curiosità sta nel fatto che sia il RAZR 50 e il RAZR 40 Ultra sono stati supportati dalla certificazione. La cosa che rende ancora più strana la situazione è che la dicitura HDR10+ è presente nell’elenco delle caratteristiche tecniche che caratterizzano lo smartphone Motorola.

Tale situazione ha evidenziato una possibilità riguardo il nuovo RAZR 50s. In molti hanno ipotizzato che in realtà quest’ultimo potrebbe essere solo una nuova possibile denominazione per il Motorola 50 Ultra. Non resta che attendere per scoprire quali saranno le opzioni future che il marchio ha in mente per i suoi clienti.