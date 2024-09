Google ha introdotto un’importante novità per gli utenti Workspace che usano il browser Chrome. Il tutto con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e la gestione del tempo. A partire dal 19 settembre 2024, le persone vedranno il proprio calendario integrato direttamente nella nuova scheda del browser. Tale innovazione permette di avere una visione immediata degli impegni quotidiani senza dover aprire applicazioni o finestre aggiuntive. Appuntamenti, riunioni e persino collegamenti rapidi alle videochiamate saranno subito a disposizione. Migliorando così il flusso di lavoro e riducendo le distrazioni.

Calendario Google: promemoria schede dimenticate e maggiore controllo per i team IT

Accedendo con l’account aziendale, la schermata iniziale mostrerà anche file recenti salvati su Google Drive. In questo modo, sarà più facile recuperare documenti necessari per le riunioni o progetti in corso. Questa funzione fa parte di una serie di aggiornamenti di GoogleWorkspace. I quali mirano a semplificare la vita lavorativa e ottimizzare l’organizzazione, eliminando passaggi intermedi per accedere alle informazioni più importanti. Anche i reparti IT trarranno vantaggio da questa novità. In quanto creare scorciatoie per siti web utili direttamente nel menu a discesa degli URL del browser.

Oltre a questa integrazione, Google ha pensato anche a tutti gli utilizzatori di Chrome, indipendentemente dall’uso di Workspace. Sarà infatti introdotta una funzionalità che invierà promemoria sulle schede rimaste aperte ma dimenticate. Permettendo agli utenti di recuperarle anche se aperte su dispositivi diversi. Questa opzione può migliorare la gestione del lavoro, evitando di perdere informazioni importanti.

Per quanto riguarda la sicurezza, Google ha implementato nuovi strumenti di gestione per i team IT. Saranno infatti disponibili controlli più dettagliati per separare i dati personali da quelli lavorativi. Specialmente in contesti BYOD (Bring Your Own Device). A tal proposito troverete una nuova interfaccia che evidenzierà con maggiore chiarezza i dati a cui l’azienda può accedere, rendendo la navigazione più trasparente e sicura. Tutti questi aggiornamenti puntano a rafforzare la strategia di Google nel rendere Chrome uno strumento sempre più essenziale per la produttività aziendale.