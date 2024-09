A partire dalla fine di ottobre 2024, coloro che hanno sottoscritto un abbonamento TimVision con DAZN dovranno fare i conti con una rimodulazione dei costi. Modifica che comporterà aumenti variabili da 4 fino a 14€ al mese. Essa coinvolgerà sia i clienti che hanno una rete fissa sia quelli con una linea mobile. L’avviso verrà inviato quindi tramite SMS o fattura a seconda dell’ abbonamento sottoscritto.

TimVision: come recedere senza penali e restituire il decoder

La rimodulazione interesserà diversi pacchetti, come TimVisionGold, Calcio e Sport e DAZNPlus. L’azienda ha giustificato gli aumenti spiegando che l’incremento del canone di DAZN ha reso inevitabile l’adeguamento anche per i pacchetti TimVision che includono i contenuti sportivi della piattaforma.

Gli utenti potranno controllare il dettaglio della variazione economica attraverso l’area riservata MyTim, chiamando i numeri di assistenza 119 o 187. Oppure visitando un punto vendita TIM. Ad ogni modo, chi non vorrà accettare gli aumenti avrà la possibilità di recedere dal contratto senza penali o costi di disattivazione. A patto di inviare la disdetta entro il 26 novembre 2024. Insomma, secondo la normativa vigente, per ogni modifica unilaterale del contratto, il cliente ha diritto a recedere senza incorrere in spese aggiuntive.

Se poi si dispone di un decoder Tim in comodato d’uso, sarà necessario restituirlo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale. La restituzione dovrà essere effettuata seguendo le istruzioni ricevute via email. Nel caso in cui non venga restituito, verranno addebitati costi variabili in base al periodo di utilizzo del decoder. Gli importi possono andare da 69€ nel primo anno fino a 10€ dal quarto in poi. In ogni caso se siete interessati ad altre soluzioni che riguardino la piattaforma streaming o i servizi di telefonia, ci consigliamo di consultare il sito ufficiale di TIM. Oppure di recarvi presso un negozio fisico autorizzato. In questo modo troverete moltissime altre proposte vantaggiose per ogni vostra esigenza.