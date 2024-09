L’autunno è alle porte e a quanto pare i vari provider telefonici si stanno preparando per il suo arrivo e soprattutto per rinnovare i cataloghi di offerte pensati per conquistare l’utenza, infatti tutti gli operatori telefonici italiani rinnovano periodicamente i propri cataloghi in modo da avere delle promozioni sempre nuove e aggiornate che possano alimentare la loro economia.

con l’arrivo dell’autunno, un noto operatore italiano ha deciso di conseguenza di lanciare una nuova promozione per invogliare gli utenti a sottoscrivere un abbonamento, stiamo parlando di Kena mobile che ha deciso di mettere online sul proprio sito una nuova promo, vediamo insieme di cosa si tratta.

La promo per l’autunno

Come potete vedere direttamente dal banner tratto dal sito ufficiale di Kena, la promo in questione consiste in un canone mensile di 6,99 € che vi garantirà 130 GB di traffico dati in 4G che aumentano a 230 se decidete di attivare il servizio di auto ricarica, abbinati a minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti.

ma non è finita qui, l’operatore infatti non si limita soltanto a offrire tante possibilità, garantisce infatti il primo mese completamente gratuito di conseguenza il primo rinnovo sarà offerto completamente da Kena, il costo di attivazione è gratis e la promo è dedicata a coloro che sottoscrivono un nuovo numero o effettuano la portabilità da operatori virtuali specifici, ecco la lista:

Di conseguenza, nel caso foste interessati, recatevi sul sito ufficiale di Kena per procedere all’attivazione direttamente online ed effettuare tutti gli step necessari in pochi semplici clic.