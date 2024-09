Acquistare un robot aspirapolvere è divenuto con il tempo un meccanismo molto più alla portata del consumatore medio, infatti i prezzi si sono particolarmente dilatati, offrendo così la più ampia possibilità di successo e di scelta all’utente finale. Tra i tantissimi prodotti a disposizione sul mercato, ecco arrivare un robot aspirapolvere di casa Dreame, precisamente il Dreame L10s Pro, che con il suo rapporto qualità/prezzo conveniente non delude assolutamente le aspettative.

Il dispositivo raggiunge una potenza di aspirazione di 7000Pa, perfetta per soddisfare le esigenze anche di coloro che hanno animali in casa, a cui si aggiunge comunque la funzione di lavaggio DuoScrub, data la presenza nella parte posteriori di moci con rilevamento a ultrasuoni di tappeti, così da poter effettivamente alzare il panno per evitare che si possano bagnare o rovinare.

Robot aspirapolvere: che sconto su Amazon

Prezzo da non perdere per l’acquisto di un robot aspirapolvere che vuole assolutamente distinguersi dalla massa. In questi giorni il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo è in offerta del 40% rispetto al valore originario di listino, cosicché il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 359 euro per l’ordine, quando in realtà il suo listino sarebbe stato anche di 599 euro. Collegatevi qui per acquistarlo subito.

Le dimensioni sono in linea con gli altri prodotti dello stesso tipo, raggiungendo infatti 35 x 35 x 9,7 centimetri di spessore, essendo la torretta LiDAR relativamente piccola, in questo modo non va ad accrescerne l’altezza, facilitando ad esempio il passaggio sotto mobili bassi o tavolini di vario genere. Il peso di 4,2 kg non vi deve lasciare stupiti o di stucco, la batteria, dati alla mano almeno, è più che sufficiente per arrivare a pulire interi appartamenti anche di 90 metri quadrati.