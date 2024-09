Le cuffie JBL sono in promozione per pochissimo tempo su Amazon, dove gli utenti possono trovare una lunghissima serie di prodotti in offerta, proprio in questi giorni il loro prezzo è stato ridotto del 34%, così da riuscire a raggiungere un livello di speso tra i più bassi degli ultimi mesi.

Il modello attualmente in offerta va a toccare le JBL Live 770NC, trattasi cuffie over-the-ear, quindi che si appoggiano direttamente sul padiglione esterno, completamente wireless. Ciò sta a significare che vengono utilizzate senza il collegamento fisico ad un riproduttore, oltre che sono compatibili con un qualsiasi dispositivo, a prescindere dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android o iOS.

Cuffie JBL in promozione su Amazon: ecco lo sconto del 34%

Lo sconto che nessuno si aspettava di vedere è finalmente arrivato su queste cuffie JBL di ultima generazione, gli utenti infatti le possono fare proprie con una spesa finale di soli 118 euro, contro i 179 euro previsti di listino (offerta del 34%). Aprite subito questo link per acquistarle.

I punti forti di questo prodotto sono davvero tantissimi e molto vari tra di loro, tutto ha inizio ad esempio con una autonomia spesso superiore alle dirette concorrenti, capace di raggiungere addirittura le 65 ore di utilizzo continuativo, oltre al supporto alla ricarica rapida. Un altro aspetto da non sottovalutare è la presenza della cancellazione attiva del rumore, o meglio definita ANC, utilissima per permettere all’utente di isolarsi alla perfezione dell’ambiente circostante. In ultimo ci teniamo a sottolineare la presenza del multipoint, con la possibilità di collegarsi contemporaneamente a più dispositivi, facilitando di molto l’usabilità del prodotto, ad esempio si può essere collegati sia allo smartphone (per le chiamate) che al tablet (per la musica).