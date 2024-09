Ad agosto 2024, Xiaomi ha sorpassato Apple nella classifica globale delle vendite di smartphone. Un evento che non si verificava da tre anni. Secondo l’ultimo report di Counterpoint Research, il colosso cinese ha registrato una crescita impressionante del 22% su base annua. Arrivando così a consolidare la sua posizione al secondo posto. Samsung, però, resta saldamente in testa, con un vantaggio che sembra difficile da scalfire. Xiaomi ha guadagnato terreno grazie a una forte presenza nella fascia di mercato economica. Qui è infatti riuscito a far breccia con modelli come i Redmi 13 e RedmiNote13. Particolarmente apprezzati in mercati chiave come l’India, il Sud-est asiatico, l’America Latina e l’Africa. Questi dispositivi, offerti a prezzi inferiori ai 179€ hanno permesso al brand di conquistare una quota di mercato sempre più solida.

La strategia di Xiaomi funziona, Apple rallenta

Mentre Xiaomi continua a crescere, Apple ha visto un rallentamento delle vendite ad agosto. Un calo fisiologico che sembra essere legato all’imminente lancio dei nuovi iPhone 16, previsti per settembre. Gli utenti hanno infatti rinviato i propri acquisti in attesa della nuova generazione di dispositivi. Nonostante ciò, Apple resta salda nelle fasce di mercato premium. Ma è evidente che il suo predominio è stato temporaneamente messo in discussione. D’altra parte, Xiaomi ha scelto una strategia differente, basata su un catalogo più snello e focalizzato. La decisione di non saturare il mercato con troppi modelli, ma di offrire prodotti di qualità per ogni fascia di prezzo, ha portato i suoi risultati. In più le promozioni mirate in America Latina hanno ulteriormente contribuito a compensare il calo stagionale delle vendite in altre regioni.

Il marchio cinese si sta quindi consolidando come un concorrente di peso per Apple e Samsung. Soprattutto grazie alla capacità di offrire dispositivi competitivi nella fascia medio-bassa del mercato. Resta ora da vedere se Xiaomi riuscirà a mantenere questo trend positivo anche nei mesi successivi.