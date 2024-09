CoopVoce: la sfida è aperta con Vodafone, ecco 200 GIGA

I gestori virtuali hanno fatto un percorso davvero molto particolare che nessuno avrebbe mai pensato potesse essere compiuto. Effettivamente, queste aziende che non esistevano quando Vodafone e TIM dominavano insieme a pochi altri il mondo della telefonia in generale, ad oggi risultano leader incontrastate. Il merito va attribuito alle loro offerte che costano poco e che ogni mese non cambiano mai prezzo, vera e propria peculiarità dei provider virtuali. A portare la bandiera tra queste realtà ci pensa a CoopVoce, azienda che detiene diversi record grazie alla sua trasparenza e soprattutto alle sue offerte.

In questo momento a parlare è il sito ufficiale del gestore, il quale detiene una delle offerte più apprezzate di sempre che è ritornata a far paura alla concorrenza. Siamo ovviamente parlando della EVO 200, un’offerta che CoopVoce utilizza quando vuole recuperare tanti utenti. Questa volta il prezzo mostrato è davvero incredibile, addirittura con qualche utente che pensava ci fosse un errore. Tranquilli, va tutto bene: l’offerta è disponibile e costa solo 7,90 € al mese per sempre.

CoopVoce: il gestore che costa meno ed offre di più bentornata EVO 200

Come è già capitato diverse volte, CoopVoce ha ripristinato una delle sue offerte del passato e lo ha fatto con un prezzo totalmente diverso. La EVO 200 è ritornata in maniera ufficiale per battere la concorrenza e a quanto pare ci riuscirà senza troppi problemi, visti i numeri.

Al suo interno questa straordinaria offerta vanta infatti i migliori contenuti partendo da messaggi e minuti fino a terminare con i giga. La EVO 200 infatti permette di avere minuti senza limiti per telefonare tutti, 1000 messaggi verso chiunque e 200 giga in 4G per navigare su Internet. Il prezzo mensile di 7,90 € è un vero regalo siccome dura per sempre, ma chi sottoscrive questa offerta entro il 2 ottobre, può avere anche il primo mese gratis.