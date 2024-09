YouTube si evolve, ma la costante è sempre la presenza della pubblicità. La piattaforma video continua a diffonderla in diverse aree. A tal proposito, arriva una nuova opzione che porta le pubblicità anche mentre i video sono in pausa. La scelta è stata dettata da alcuni dati che hanno evidenziato come tale pratica possa essere particolarmente redditizia.

Al momento, YouTube sta sperimentando tale opzione. Gli annunci riprodotti anche durante i video in pausa sembrano essere una modalità particolarmente apprezzata dagli inserzionisti che la stanno provando per primi.

Su YouTube arriva la pubblicità anche mentre si è “in pausa”

Si tratta di un’opzione che si sta diffondendo sempre di più nelle ultime settimane. Ciò, dunque, non sorprende che possa essere estesa a tutti gli inserzionisti. Eppure, la nuova opzione ha attirato l’attenzione degli utenti non necessariamente in senso positivo.

In particolare, in molti si chiedono se ciò possa portare ad una diminuzione degli annunci tradizionali. A tal proposito, YouTube ritiene che la pubblicità proposta durante i video in pausa sia stata progettata per offrire un’esperienza più fluida e con meno interruzioni. Per scoprire quali saranno effettivamente i riscontri a riguardo sarà necessario attendere l’arrivo dei primi feedback riguardo la nuova funzione.

Riguardo l’arrivo della pubblicità sui video in pausa si è espresso il responsabile commerciale di Google. Philipp Schindler ha confermato che la nuova tipologia di annunci si sta rivelando particolarmente redditizia. Ciò non vale solo per inserzionisti. Infatti, anche Google potrebbe registrare importanti vantaggi.

YouTube continua ad incentivare la presenza della pubblicità. Gli utenti non hanno la possibilità di rinunciarci a meno che non decidano di iscriversi all’abbonamento Premium. I prezzi però spesso risultano troppo proibitivi per molti utenti che sono costretti a rinunciare a tale vantaggio. Come anticipato solo primi feedback potranno confermare se l’arrivo della nuova modalità pubblicitaria possa agevolare gli utenti senza abbonamento o meno.