TIM parte da 6,99 EURO per le sue promo POWER fino a 300 GIGA

Ogni gestore che si rispetti riesce nel periodo che precede l’autunno a proporre una campagna promozionale straordinaria. Ovviamente l’obiettivo è quello di preparare il terreno per l’inverno, portando a casa tanti nuovi utenti e soprattutto con prezzi molto più bassi rispetto al solito. TIM in questo caso, si sta dimostrando uno dei provider più attivi in assoluto e lo sta facendo con offerte che già dal passato si portano dietro grandi vittorie.

Oggi infatti, ecco che tornano a disposizione le famosissime offerte della gamma Power, quelle che hanno il loro interno includono tantissimi contenuti e soprattutto prezzi molto bassi. Chi vuole avere il meglio tramutandolo in convenienza, deve dunque fare affidamento su TIM.

TIM apre alla possibilità di cambio gestore: ecco le sue tre offerte Power

Quando si aspettano le nuove offerte di un gestore forte come TIM, ci si aspetta sempre il meglio ed effettivamente è arrivato. All’interno delle tre soluzioni della gamma Power ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS verso tutti e molto altro ancora.

La prima soluzione da 9,99 € al mese permette di avere infatti 300 giga in 5G e si chiama Power Special. La seconda offerta, la Iron, invece costa solo 6,99 € al mese e permette di avere 150 giga in 4G. Per finire, ecco la nuova Supreme Easy che consente ogni mese 200 giga in 4G per navigare. Costa 7,99 €.

Come tutte le offerte che TIM lancia nei periodi promozionali, queste soluzioni della gamma Power sono disponibili con un’offerta ulteriore solo per il primo mese. Chi le sceglie infatti può avere a disposizione i primi 30 giorni a zero, per poi cominciare a pagare dal secondo mese in poi. Ovviamente questo privilegio, ovvero quello di sottoscrivere tre offerte di questo calibro, non spetta a tutti in quanto TIM vuole che solo coloro che provengono da gestori virtuali e da Iliad possano farlo.