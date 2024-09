CoopVoce, EVO 200 disponibile: bastano meno di 8 EURO al mese

Si va incontro all’autunno e le persone vogliono avere a disposizione il meglio per non dover avere pensieri. Scegliere pertanto una delle migliori offerte EVO di CoopVoce può essere certamente un gran vantaggio. Questi hanno tutto al loro interno e riescono a garantire anche una qualità nettamente superiore rispetto a quella degli altri gestori.

Ovviamente bisogna ricordare che non ci sono limiti: chiunque può scegliere le offerte di questo provider virtuale senza dover mostrare la provenienza da un gestore in particolare. CoopVoce ha intenzione di riproporre dunque una delle sue migliori offerte del passato, ma con un prezzo aggiornato e ancora più allettante per il pubblico.

CoopVoce vince su tutti gli altri con la sua solita EVO 200, eccola qui

Come si era visto già durante gli scorsi mesi, CoopVoce ha deciso di proseguire dritto verso il suo obiettivo: dominare nel mondo telefonico mobile. Tutto ciò potrebbe risultare ancora più semplice adesso che è tornata disponibile una delle migliori offerte. Come tutti ben sanno questo gestore virtuale riesce a permettere il meglio con pochi euro ogni volta che lancia una nuova soluzione ed è questo il caso della EVO 200.

In tanti resteranno stupiti in quanto questa soluzione è stata già vista in passato, ma oggi torna con un altro prezzo di vendita mensile. CoopVoce propone infatti questa straordinaria offerta ad un prezzo di soli 7,90 € per sempre per tutti coloro che la scelgono. Questo significa che non ci saranno cambiamenti in corso d’opera, con il costo che dunque resterà sempre uguale senza mai modificarsi.

Al suo interno, questa proposta di CoopVoce vanta il meglio con minuti senza limiti verso tutti i gestori e 1000 messaggi da inviare a tutti. Per quanto riguarda invece Internet, il gestore consente di navigare con questa offerta grazie a 200 giga in 4G ogni mese. Fino al 2 ottobre, chi sceglie questa soluzione non paga il costo di attivazione ed ha un mese gratis.